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Жена президента Бразилии заразилась коронавирусом вслед за мужем

А сам глава государства заподозрил у себя грибок лёгких.

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Мишель Болсонару. Фото © Facebook / Michele Bolsonaro

Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару Мишель заразилась коронавирусной инфекцией. Ранее CoViD-19 был выявлен и у самого лидера страны.

Как сообщает телеканал O Globo со ссылкой на пресс-службу главы государства, положительный результат показал тест, сданный первой леди 30 июля. Состояние женщины оценивается как хорошее, она будет находиться под наблюдением врачей.

Сам бразильский президент, который ранее рассказал о своём излечении, признался, что продолжает принимать антибиотики.

Похоже, я подхватил грибок лёгких за 20 дней, проведённых взаперти, — сказал Болсонару во время прямой трансляции в "Фейсбуке".

Бразилия, у которой второе место в мире по распространению коронавируса, открывает воздушные границы

Для въезда желающим посетить страну потребуется только медицинская страховка.

Тем не менее он отметил, что не намерен отказываться от поездки в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев коронавируса (2 613 789 человек) и по количеству умерших (91 377).

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