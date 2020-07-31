Жена президента Бразилии заразилась коронавирусом вслед за мужем

Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару Мишель заразилась коронавирусной инфекцией. Ранее CoViD-19 был выявлен и у самого лидера страны.

Как сообщает телеканал O Globo со ссылкой на пресс-службу главы государства, положительный результат показал тест, сданный первой леди 30 июля. Состояние женщины оценивается как хорошее, она будет находиться под наблюдением врачей.

Сам бразильский президент, который ранее рассказал о своём излечении, признался, что продолжает принимать антибиотики.

— Похоже, я подхватил грибок лёгких за 20 дней, проведённых взаперти, — сказал Болсонару во время прямой трансляции в "Фейсбуке".

Тем не менее он отметил, что не намерен отказываться от поездки в штат Риу-Гранди-ду-Сул.