Диетолог разрешила вечный спор между любителями сметаны и майонеза

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о любви россиян к майонезу и сметане, а также дала совет тем, кто не может выбрать между этими двумя заправками.
— Сметана — это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счёт того, что в них есть пробиотики, которые помогают перевариванию, — приводит её слова радио Sputnik.
Врач уточнила, что в сметане много белков и витаминов, однако в ней есть и неполезный насыщенный жир.
Конкуренцию сметане всегда составлял майонез, который также популярен в качестве заправки для салатов. По словам доктора, он тоже является неоднозначным продуктом. Несмотря на то что в его состав входят растительное масло, яичный желток, горчица, уксус и соль, которые полезны по отдельности, вместе они дают очень высокую калорийность.
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— Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке, — отметила диетолог.
Врач добавила, что идеальным вариантом будет чередование сметаны и майонеза. К тому же можно разбавлять их растительным маслом с лимонным соком и обезжиренным йогуртом.
Нутрициолог раскрыла смертельную опасность картофельного пюреВ качестве альтернативы доктор предложила употреблять в пищу запечённую с овощами и сметаной картошку.
Если же употреблять эти продукты нечасто, заправляя ими блюда один-два раза в неделю, то вреда здоровью они не нанесут, заключила специалист.
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