Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Диетолог разрешила вечный спор между любителями сметаны и майонеза

Кроме того, она назвала полезные и вредные свойства каждого продукта.

190

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о любви россиян к майонезу и сметане, а также дала совет тем, кто не может выбрать между этими двумя заправками.

Сметана — это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счёт того, что в них есть пробиотики, которые помогают перевариванию, — приводит её слова радио Sputnik.

Врач уточнила, что в сметане много белков и витаминов, однако в ней есть и неполезный насыщенный жир.

Конкуренцию сметане всегда составлял майонез, который также популярен в качестве заправки для салатов. По словам доктора, он тоже является неоднозначным продуктом. Несмотря на то что в его состав входят растительное масло, яичный желток, горчица, уксус и соль, которые полезны по отдельности, вместе они дают очень высокую калорийность.

Нормально делай — нормально будет. Мифы о привычках, которые пора забыть

Если в течение 21 дня не курить, то больше и не захочется? А если чистить зубы после каждого приёма пищи, то к стоматологу можно будет никогда не ходить? И спать лучше как можно больше, чтобы быть здоровым? На самом деле все эти мифы не работают.

Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке, — отметила диетолог.

Врач добавила, что идеальным вариантом будет чередование сметаны и майонеза. К тому же можно разбавлять их растительным маслом с лимонным соком и обезжиренным йогуртом.

Нутрициолог раскрыла смертельную опасность картофельного пюре

В качестве альтернативы доктор предложила употреблять в пищу запечённую с овощами и сметаной картошку.

Если же употреблять эти продукты нечасто, заправляя ими блюда один-два раза в неделю, то вреда здоровью они не нанесут, заключила специалист.

Ранее учёный объяснил, что нужно есть для сохранения молодости кожи.

Выбор редакции

Loading...