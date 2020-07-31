Диетолог разрешила вечный спор между любителями сметаны и майонеза

Нормально делай — нормально будет. Мифы о привычках, которые пора забыть Если в течение 21 дня не курить, то больше и не захочется? А если чистить зубы после каждого приёма пищи, то к стоматологу можно будет никогда не ходить? И спать лучше как можно больше, чтобы быть здоровым? На самом деле все эти мифы не работают.