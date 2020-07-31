Зрители назвали "Игру престолов" лучшим сериалом века

Культовый сериал "Игра престолов" от студии HBO назван лучшим в XXI веке. Результаты зрительского голосования опубликованы на портале Digital Spy.

Всего на выбор пользователей предоставили список из 150 сериалов и телешоу, вышедших на экраны после 2000 года.

Вторым в рейтинге оказался сериал "Очень странные дела" от Netflix, а замкнул тройку "Доктор Кто" телекомпании "Би-би-си".

В десятке лучших также оказались "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".