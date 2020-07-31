"Всегда волнительно!" Кокорин и Мамаев приехали в суд на пересмотр приговора

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев приехали в Мосгорсуд, где сегодня будет проходить заседание по пересмотру их приговора. Спортсмены коротко ответили на вопросы журналистов и признались, что настроение у них отличное.

Брат Кокорина сдал экзамен и пришёл в суд. Но заседание опять отложили Мамаев и Протасовицкий по уважительным причинам не смогли явиться на слушание.

Напомним, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Весной 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам тюрьмы, братья Кокорины — к полутора годам. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, хотят добиться переквалификации статей обвинения.