Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших умер в больнице.

231
Post cover

Фото © LIFE

Число погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Один из пострадавших скончался в больнице Симферополя.

Ранее стало известно, что семь человек погибли на месте ДТП, ещё один — по пути в больницу.

МВД возбудило уголовное дело после гибели восьми человек в страшном ДТП в Крыму

Ранее стало известно, что после жуткой аварии десять человек оказались в больницах.

Напомним, ДТП произошло на 168-м километре трассы "Таврида". Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии, его водитель уснул за рулём и врезался в грузовик. Всего в автобусе было 18 человек, девять пострадавших находятся в больницах. Лайф публиковал кадры с места трагедии.

Выбор редакции

Loading...