Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Число погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Один из пострадавших скончался в больнице Симферополя.
Ранее стало известно, что семь человек погибли на месте ДТП, ещё один — по пути в больницу.
МВД возбудило уголовное дело после гибели восьми человек в страшном ДТП в КрымуРанее стало известно, что после жуткой аварии десять человек оказались в больницах.
Напомним, ДТП произошло на 168-м километре трассы "Таврида". Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии, его водитель уснул за рулём и врезался в грузовик. Всего в автобусе было 18 человек, девять пострадавших находятся в больницах. Лайф публиковал кадры с места трагедии.