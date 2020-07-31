Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Число погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Один из пострадавших скончался в больнице Симферополя.

Ранее стало известно, что семь человек погибли на месте ДТП, ещё один — по пути в больницу.