Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Белогорском районе Крыма возросло до 10. Информацию о смертельном ДТП уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

— По последним данным, в автобусе было 18 человек, 10 пострадали, восемь погибли. Пострадавшие доставлены в больницы, — рассказали в управлении.

В МЧС уточнили в беседе с РИА "Новости", что четверо пострадавших госпитализированы в Белогорскую ЦРБ, четверо — в больницу № 6 в Симферополе, два ребёнка доставлены в Республиканскую детскую больницу в Симферополе. Состояние двух пострадавших оценивается врачами как крайне тяжёлое, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.