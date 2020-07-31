Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Белогорском районе Крыма возросло до 10. Информацию о смертельном ДТП уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
— По последним данным, в автобусе было 18 человек, 10 пострадали, восемь погибли. Пострадавшие доставлены в больницы, — рассказали в управлении.
В МЧС уточнили в беседе с РИА "Новости", что четверо пострадавших госпитализированы в Белогорскую ЦРБ, четверо — в больницу № 6 в Симферополе, два ребёнка доставлены в Республиканскую детскую больницу в Симферополе. Состояние двух пострадавших оценивается врачами как крайне тяжёлое, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.
Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человекСтавший участником аварии микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.
Как уже сообщал Лайф, ДТП произошло сегодня утром на трассе "Таврида" в Белогорском районе. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулём и врезался в грузовик.