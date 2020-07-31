Почти две месячные нормы осадков выпало за июль в Москве

Июль традиционно является самым дождливым месяцем в Москве, но этот поднялся на первые строчки рейтинга самых дождливых июлей за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Выпало в Москве 178–180% месячной нормы. Очень много, и нужно ещё учесть, что июль — это самый дождливый месяц. Этот июль явно будет на первых строчках по количеству осадков, — отметил синоптик в разговоре с ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, небольшие осадки возможны сегодня, 31 июля. Однако, по словам Вильфанда, "они существенно не изменят ситуацию".