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Почти две месячные нормы осадков выпало за июль в Москве

Согласно прогнозу Гидрометцентра, небольшие дожди возможны и сегодня.

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Июль традиционно является самым дождливым месяцем в Москве, но этот поднялся на первые строчки рейтинга самых дождливых июлей за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Выпало в Москве 178–180% месячной нормы. Очень много, и нужно ещё учесть, что июль — это самый дождливый месяц. Этот июль явно будет на первых строчках по количеству осадков, — отметил синоптик в разговоре с ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, небольшие осадки возможны сегодня, 31 июля. Однако, по словам Вильфанда, "они существенно не изменят ситуацию".

Дожди ждут москвичей в последний день июля

Днём в столице воздух прогреется до 20 градусов.

Ранее в Гидрометцентре назвали регион, где ожидаются первые заморозки на территории России.

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