Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, который знаменует окончание паломничества в Мекку в Саудовской Аравии — хаджа.

— Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана, — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия России и способствуют укреплению межнационального согласия в стране.