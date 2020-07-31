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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Глава государства отметил, что представители этой концессии вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия России.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, который знаменует окончание паломничества в Мекку в Саудовской Аравии — хаджа.

Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана, — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия России и способствуют укреплению межнационального согласия в стране.

Муфтий призвал российских мусульман праздновать Курбан-байрам дома

Опасность распространения коронавируса ещё не миновала.

Ураза-байрам в этом году тоже пришёлся на пандемию коронавируса, поэтому президент РФ Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин призвали верующих праздновать дома.

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