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МВД возбудило уголовное дело после гибели восьми человек в страшном ДТП в Крыму

Ранее стало известно, что после жуткой аварии десять человек оказались в больницах.

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Фото © LIFE

МВД РФ по Республике Крым возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после гибели восьми человек в страшном ДТП с автобусом и грузовиком. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Следственным управлением МВД РФ по РК возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — рассказали в управлении.

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Состояние двух раненых оценивается врачами как крайне тяжёлое.

Напомним, ДТП произошло на 168-м километре трассы "Таврида". Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулём и врезался в грузовик.

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