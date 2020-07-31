МВД возбудило уголовное дело после гибели восьми человек в страшном ДТП в Крыму

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МВД РФ по Республике Крым возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после гибели восьми человек в страшном ДТП с автобусом и грузовиком. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

— Следственным управлением МВД РФ по РК возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — рассказали в управлении.