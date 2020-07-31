Евро перешёл отметку в 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля. Стоимость одного евро достигла 87,35 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Вырос к российской валюте и доллар. На сегодняшний день его стоимость, согласно данным биржи, составляет 73,43 рубля.
Нехороший месяц? Что значит "эффект августа" для курса валют и где сейчас не стоит хранить сбереженияВкладчики стали забирать валюту из банков. На этой неделе доллар стал стоить дороже 72 рублей, а курс евро впервые с апреля достиг 85 и пока не собирается сдавать позиции. Значит ли это, что начинает сбываться известное суеверие финансистов — август "плохой" месяц для рубля?
Рубль теряет свои позиции в последние дни. Накануне была пройдена отметка в 86 рублей за евро.
Напомним, гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко спрогнозировал, что к концу 2020 года курс доллара опустится до 66 рублей. По мнению специалиста, дефицит бюджета России при таком курсе и среднегодовой цене на нефть в размере 50 долларов за баррель составит около пяти процентов ВВП.