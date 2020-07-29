Нехороший месяц? Что значит "эффект августа" для курса валют и где сейчас не стоит хранить сбережения

Вкладчики стали забирать валюту из банков. На этой неделе доллар стал стоить дороже 72 рублей, а курс евро впервые с апреля достиг 85 и пока не собирается сдавать позиции. Значит ли это, что начинает сбываться известное суеверие финансистов — август "плохой" месяц для рубля?

Что означает "эффект августа" для курса валют

Последняя неделя июля началась с очередных перипетий на валютном рынке. После относительно спокойного месяца курс доллара и евро снова начал расти. Неудивительно, что финансисты вспомнили про старое суеверие. Уже много лет подряд вторая половина лета — не лучшее время для рубля. Всё началось с дефолта и девальвации августа 1998 года. С тех пор именно в этом месяце рубль дешевел к доллару 17 раз. В том числе и в прошлом году.

— Да, август у финансистов считается "плохим" месяцем. Опыт показывает, что курс рубля к доллару и евро снижается, но вряд ли в этом году стоит ждать резкого падения российской валюты. По крайней мере, пока к этому никаких предпосылок нет. Вторая волна пандемии, способная обрушить цены на нефть, ожидается не раньше сентября. А новые американские санкции — ближе к президентским выборам. При этом надо иметь в виду, что слабый рубль выгоден бюджету и экспортёрам. Вероятно, рубль проведёт август на текущих уровнях: доллар будет торговаться около 72 рублей, а евро — на уровне 84 рублей или чуть ниже, — считает руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин считает, что в августе российская валюта сохранит склонность к умеренному ослаблению. По его прогнозам, курс будет формироваться в диапазоне 71,5–74 рубля за доллар. Не исключает он и ослабления к 75 и ниже при ухудшении, например, ситуации с санкциями. По мнению Александра Бахтина, курс евро может формироваться в диапазоне 82–86 рублей.

— Давление на рубль может усилиться и в том случае, если осложнится ситуация с коронавирусом или появится новый виток конфликта в отношениях США и Китая. Заметим, что основным риском для рублёвого курса, на наш взгляд, остаётся геополитика — санкционная риторика в отношении России может ужесточаться, а с приближением выборов в США вероятность принятия санкций может возрастать, — поясняет Александр Бахтин.

Как защитить валютные сбережения

Что касается инвестиций, то здесь нужно учитывать два тренда. С одной стороны, ставки по валютным вкладам уже близки к нулевым значениям. Это значит, что, если курс доллара и евро пойдёт вниз, можно потерять часть сбережений. С другой — на фоне вероятного ослабления рубля инвестиции в валюту выглядят привлекательными. В любом случае она хорошо подходит для того, чтобы диверсифицировать вложения. Иными словами, не хранить все деньги в одной корзине.

— Большинство банков сейчас не принимают вклады в евро, а ставки по вкладам в доллары менее 1%, — рассказывает Александр Разуваев. — Остаются зарубежные фондовые площадки и структурированные продукты, которые предлагают финансовые компании. С начала года ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии закачали в рынки $5 трлн. Это хороший позитив для мировых фондовых рынков.

По словам Александра Бахтина, сейчас фондовый рынок предоставляет большие возможности для получения дохода. При этом можно выбирать достаточно консервативные продукты. Например, в качестве альтернативы вкладам в тех же банках можно инвестировать в еврооблигации.

— Отметим, что при вложении в российские еврооблигации доходность может составить три-четыре процента годовых в валюте. Другими словами, доходность здесь может быть в несколько раз выше, чем по валютным депозитам, при вполне умеренном риске, — поясняет Александр Бахтин.

Также стоит отметить, что для начинающих инвесторов, которые пока сами не готовы торговать на фондовом рынке, сейчас есть множество готовых инвестиционных продуктов, которые также позволяют инвестировать в валютные активы. Одной из альтернатив депозитам являются ПИФы. По словам Александра Бахтина, в целом рынок ПИФов максимально зарегулирован, что добавляет этому инструменту надёжности.