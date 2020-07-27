У вас есть 500 тысяч? Куда их можно вложить и какой получить доход

Многие делают вклады в банках, чтобы получать дополнительный доход с процентов. В перспективе на счету может накопиться крупная сумма, например, 500 тысяч рублей. Куда их можно потратить? На этот капитал можно купить дорогостоящее имущество или отправиться в путешествие. Но лучший способ — это сделать вложение, которое принесёт доход.

Выбирать, куда инвестировать, необходимо исключительно исходя из рисков профиля конкретного индивида. Если мы говорим о новичках и пассивных инвестициях, то начинать инвестировать стоит в самые простые, понятные и надёжные финансовые инструменты. А также те, которые не будут отнимать много времени на управление, иначе инвестирование превратится в полноценную работу Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum

Франшиза для своего бизнеса

500 тысяч — это уже та сумма, на которую можно открыть собственный бизнес. Например, купив франшизу. Одно из самых популярных направлений — открытие заведения общепита. Так, например, чтобы вложиться в открытие палатки со стритфудом, потребуется около 500 тысяч рублей. Окупаемость — три месяца, а месячная прибыль составит порядка 200 тыс. рублей.

Вложения во франшизу сети креативных сладостей обойдутся от 500 тысяч с окупаемостью за полгода. Месячная прибыль может составить 100 тыс. рублей. Купить франшизу кофейни можно примерно за 500 тыс. рублей — с окупаемостью в восемь месяцев. Месячная прибыль начинается от 100 тыс. рублей.

Акции

В инвестиционный портфель можно купить ценные бумаги. По словам Ивана Капустянского, один из вариантов — акции роста. Это акции компаний, которые активно увеличиваются в цене, и их финансовые и операционные показатели постоянно растут выше рынка. Также стоит купить акции дивидендных компаний. То есть таких компаний, которые продолжительное время постоянно выплачивали дивиденды, а также наращивали их из года в год. Рекомендуется разместить до 15% активов в них. Доходность по акциям может начинаться от 10%.

— На оставшиеся средства можно купить ETF, например, на золото или другие активы. Но лучше, чтобы они отличались от тех, что уже в портфеле для большей диверсификации. Доходность ETF может быть самой разной, — отмечает аналитик.

Вклад в банке

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, это самый простой и привычный вариант вложений. По доходности они примерно сравнимы с инфляцией и могут рассматриваться в лучшем случае как сбережения, но не инвестиции, приносящие хорошие деньги.

— Ставка по вкладам в последние месяцы снижается по мере уменьшения ключевой ставки ЦБ России. И этот процесс будет продолжаться. 24 июля ЦБ в очередной раз уменьшил свою ставку с 4,5% до 4,25%. Только с января 2020 г. она снизилась с 6,25%. Сейчас крупные банки в среднем дают 4,6% по вкладам свыше 12 месяцев, по данным ЦБ РФ. В ближайшее время этот процент может снизиться до 4,3–4,4%, — рассказывает аналитик Марк Гойхман.

Стоит отметить, что вклады надёжны, поскольку их размер до 1,4 миллиона рублей или эквивалент в валюте гарантируется государством.

Облигации

Из облигаций аналитик Иван Капустянский рекомендует выбирать или ОФЗ, или крупные известные компании. Доходность по ним будет невысокой — от 6%–7%, но зато они будут очень надёжными, с минимальным риском дефолта. Новичкам он советует разместить до 80% портфеля в них.

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС)

Более доходными, чем вклады, можно считать во многих случаях инвестиции на финансовых рынках через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) в накопительное и инвестиционное страхование жизни. Их выгода в том, что помимо дохода, превышающего банковский, можно получить вычет по налогу НДФЛ 13%, говорит Марк Гойхман. Это в совокупности может дать до 11–19% годовых и более. Однако, как отмечает аналитик, данные вложения менее надёжны, чем вклады, и нужно учитывать комиссии и иные платежи.

Фондовый рынок

На фондовом рынке можно приобрести не только знакомые многим акции и облигации. Есть и более сложные и высокорискованные активы. Например, инвестиционные паи или фьючерсы. Но надо понимать, что успешно работать со сложными финансовыми инструментами люди без опыта обычно не могут. Есть риск потерять все деньги. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский говорит, что вложение в фондовый рынок позволяет получать доход от 6% до 80% и более в год. При этом важно понимать, чем выше доходность актива, тем больше там может быть подводных камней. Финансисты напоминают известное правило: не вкладывать в высокорисковые активы последние деньги.

— Доходность в реальном выражении напрямую зависит от суммы. Начать можно даже с 10 000 рублей. С 500 000 рублей в среднем можно получать от 100 000 до 300 000 в год, — отметил эксперт.

Недвижимость

Вложение в недвижимость, особенно сдача её в аренду, может приносить 4–5% в год — с учётом налогообложения. Марк Гойхман подчеркнул, что на сумму 500 тыс. руб. вряд ли можно купить подходящее жильё. Исключение составит разве что покупка дачи в отдалённом районе, которую потом можно сдавать в аренду. Кстати, в последнее время желающих снять загородную недвижимость стало больше. Если речь идёт о покупке жилья в городе, то эту сумму лучше потратить на первоначальный взнос по ипотеке.

— В качестве инвестиции вариант не очень подходящий. К сожалению, сейчас он может вообще стать убыточным. Кризис 2014 года показал, что недвижимость не растёт, а снижается в цене во время экономических потрясений из-за уменьшения платёжеспособного спроса. Поэтому стоит ожидать уменьшения цен на жильё в ближайшие месяцы. А проценты по ипотеке даже при минимуме в 7,5–8% будут выше, чем доход от аренды, — пояснил аналитик.

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