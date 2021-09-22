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Силуанов объяснил повышение налога для мало инвестирующих компаний

Глава ведомства Минфина заверил, что новые меры коснутся только будущих периодов, а не прошедших.

21 сентября, 21:41

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Если за пять лет у компании уровень дивидендов превысил инвестиции, то ей необходимо выплатить повышенный налог, однако прибыли прошлых лет это не коснётся, сообщил министр финансов Антон Силуанов, комментируя информацию о ретроспективном налогообложении.

Ранее о соответствующем законопроекте Минфина рассказали в ассоциации предприятий чёрной металлургии "Русская сталь". Металлурги заявили, что такой подход нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет".

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"Да, действительно есть такая идея, мы для этого подготовили соответствующие законодательные решения о том, чтобы всё-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России: вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом", — объяснил Силуанов в беседе с журналистами.

Министр заверил, что новые меры коснутся только будущих периодов, а не прошедших.

Разрабатываемый Минфином проект, как сообщали СМИ, предполагает троекратное повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предложили увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10, что фактически повысит налоги в три раза. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.


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Весной этого года вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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