Старейший профессор факультета психологии МГУ скончалась на 103-м году жизни

Старейший профессор факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Зоя Решетова скончалась в возрасте 102 лет. Об этом сообщается на сайте факультета.

"21 сентября 2021 года на 103-м году ушла из жизни заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, профессор, кавалер ордена Почёта Решетова Зоя Алексеевна", — говорится в сообщении.

На факультете добавили, что Решетова являлась старейшим высококвалифицированным профессором, широко известным специалистом в области психологической науки. Она вела консультационную работу до последних дней жизни. Общее количество опубликованных работ Решетовой — более 100, в том числе в зарубежных изданиях Болгарии, Германии, Великобритании. В 1998 году Зоя Алексеевна была удостоена Президентской премии.