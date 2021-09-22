Талибы назначили посла Афганистана при ООН

Радикальное движение "Талибан"* назначило послом Афганистана при Организации Объединённых Наций (ООН) Мохаммада Сухаила Шахина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо талибов.

Соответствующий запрос радикалов направлен в аккредитационный комитет ООН, сообщили в офисе генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. При этом талибы заявили, что предыдущий постпред Афганистана Гулям Исхакзай больше не представляет страну в организации. После прихода радикального движения к власти он неоднократно критиковал "Талибан" и отказался признавать легитимность их правительства.

Также отмечается, что и.о. министра иностранных дел в кабмине "Талибана" Амир Хан Муттаки намерен выступить на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая открылась на прошлой неделе.

Ранее Мохаммад Сухаил Шахин заявил, что окончательное формирование кабинета министров талибов может занять "несколько дней или месяцев". Представитель движения отметил, что церемония инаугурации нового правительства планировалась, но затем была отменена.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.