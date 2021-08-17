Афганский ИГИЛ или марионетки США: Кто такие талибы и что несёт Талибан Как вечные "студенты" стали воинами Исламского Эмирата и почему Талибан* вернул себе контроль над Афганистаном всего за несколько дней 16 августа, 21:40 Фото © Majid/Getty Images

Последние новости из Афганистана свидетельствуют о том, что 20-летние усилия американцев по созданию в стране дееспособного правительства и армии обернулись одним из самых оглушительных провалов в истории. Афганское государство «слиняло в три дня». 12 августа талибы только объявили о переходе под их контроль Кандагара, а уже 15 числа вошли в Кабул. В тот же день президент Афганистана покинул страну. Выясняем, кто такие талибы, чего они хотят и что будет с Афганистаном при их правлении.

Кто такие талибы

Движение Талибан появилось в Афганистане в 1994 году, в разгар гражданской войны. Однако своими корнями оно уходит к исламистским группировкам, сражавшимся против советских войск десятилетием раньше. В 1980-е ЦРУ и пакистанские спецслужбы не жалели денег и усилий на поддержку всех, кто желает воевать с СССР. Они поставляли им деньги, оружие, пакистанцы дополнительно развернули несколько тренировочных лагерей, в которых моджахедов обучали тактике боевых действий. Американцы рассчитывали использовать в своих интересах религиозный фактор, поставляя в афганские медресе учебники, разжигавшие джихадистские настроения по отношению к «неверным». Практически вся верхушка талибов в 80-е была рядовыми моджахедами в нескольких исламистских группировках, сражавшихся с советскими войсками.

После ухода СССР в стране началась гражданская война. Полевые командиры со своими мини-армиями контролировали отдельные регионы, заключая альянсы друг против друга. На фоне этой неразберихи в 1994 году появилась сила, очень быстро перекрасившая карту Афганистана в свой цвет.

Талибан в переводе с пушту означает «ученики, студенты». Не самое грозное, зато весьма информативное название. Ядро движения действительно составляли ученики или выпускники афганских медресе, которые были сильно недовольны обстановкой в стране. Каждый полевой командир устанавливал на своих территориях свои порядки. Одни были неотличимы от бандитских, другие напоминали светские диктатуры. Талибы были полны желания покончить с этим хаосом и наконец установить по всей стране свой порядок.

Идеология талибов

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Идеология Талибана была причудливой смесью деобандизма и пуштунвалай. Деобандизм – одно из течений ислама, отличающееся особой строгостью нравов. Пуштунвалай – неписанный кодекс пуштунских племен, уклад, которым они жили еще до появления ислама. Поэтому правление талибов отличалось даже на фоне самых строгих мусульманских стран. К примеру, в Афганистане были запрещены абсолютно все развлечения: от телевизора до спортивных игр и музыкальных инструментов.

Что касается специфического отношения талибов к женщинам, которое подвергалось критике в том числе и в ряде исламских стран (женщинам запрещалось работать, выходить из дома без сопровождения мужчины, учиться и получать медицинскую помощь), то оно скорее было вдохновлено традиционными пуштунскими практиками, доведенными до крайних проявлений.

Большинство талибов были пуштунами, и в этой среде движение пользовалось поддержкой и популярностью. Однако другие народы, населявшие Афганистан, далеко не всегда симпатизировали им.

Кто стоял за Талибаном

В ноябре 1994 года талибы взяли Кандагар. В течение нескольких месяцев им присягнули еще 12 провинций. К началу 1996 года они контролировали большую часть страны, а в сентябре того же года вошли в Кабул, где провозгласили создание исламского эмирата Афганистан.

Но каким образом «студентам» удалось так быстро захватить Афганистан? В конце концов у многих полевых командиров были целые мини-армии. Ответ прост – пакистанские спецслужбы. Пакистанские военные занимались планированием операций, снабжением оружием и боеприпасами, офицеры выступали не только в качестве военных советников, но и как полевые командиры. По оценкам экспертов, в начальный период существования Талибана пакистанцы составляли в нем до 40%. Из-за этого противники талибов часто называли их «пакистанскими марионетками».

Демиург Талибана – генерал Насрулла Бабар – министр внутренних дел Пакистана в середине 90-х. Генерал не делал особого секрета из своей роли и называл талибов «мои мальчики». Первоначально США относились к талибам скорее благосклонно, видя в них противовес шиитскому Ирану. Однако в конце 90-х все изменилось.

Террористы захватили Афганистан

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В 1996 году Усама Бен Ладен перебрался из Судана в Афганистан. С этого момента страна стала главной базой террористической группировки «Аль-Каида»*. Фактически между ней и талибами был заключен союз. Тем не менее, отношения Бен Ладена и лидера талибов Мухаммеда Омара были напряженными.

Бен Ладен был медийной личностью, с удовольствием фотографировался, позировал с оружием, давал интервью и записывал видеоролики. Омар был его полной противоположностью: никогда не записывал видео и не фотографировался (его единственное фото в молодом возрасте было опубликовано талибами уже после его смерти), не встречался с иностранцами, не давал интервью. Несмотря на то, что его искали все спецслужбы мира, никто из них не знал, как он выглядит на самом деле.

Омар был недоволен тем, что Бен Ладен часто делал публичные заявления без согласования с ним. Тем более, что талибов мало интересовала экспансия за пределы Афганистана, тогда как Бен Ладена это государство вообще не интересовало, его вдохновляла война цивилизаций. Однако Омар вынужден был терпеть его. Саудовский миллионер, во-первых, привел подготовленных бойцов, во-вторых, давал деньги.

После прихода талибов к власти экономика Афганистана окончательно вернулась к средневековому формату. Население кормилось, как могло, а верхушке талибов хватало трех финансовых источников: налога на выращивание опиума, и финансовой поддержки от Пакистана и (до определенного момента) Саудовской Аравии, а также от Бен Ладена.

С конца 90-х американцы настаивали на выдаче Бен Ладена и закрытии лагерей подготовки террористов, однако Омар отказывался от этих предложений. Стоит отметить, что часть талибов выступала за выдачу Бен Ладена, но против этого решительно выступил сам Омар, утверждавший, что это будет грубым нарушением пуштунского кодекса, который предписывает заботиться о госте и защищать его.

В конце концов терпение американцев лопнуло после терактов 11 сентября, когда от талибов решили избавиться военным путем. После начала Афганской войны во многих странах мира Талибан был объявлен террористической организацией.

ИГИЛ* и Талибан*

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После вторжения войск НАТО и Северного альянса Афганистана, талибы ушли в подполье. Большая часть лидеров укрылась в Вазиристане – пакистанский регион с преобладающим пуштунским населением. Мухаммед Омар передал бразды правления Талибаном своему помощнику и остаток дней прожил в изоляции в тайном убежище в одном из афганских городов. Он умер от туберкулеза в 2013 году. В настоящее время его сын является одним из руководителей Талибана, курируя ведение военных операций.

Пока талибы были в подполье, на Ближнем Востоке появилась новая сила – ИГИЛ. К конкурентам талибы отнеслись крайне неодобрительно, особенно после того, как они попытались закрепиться в Афганистане и начать вербовку среди пуштунов. От имени руководства Талибана была издана фетва, которая категорически запрещала сотрудничество с ИГИЛ, а его руководитель Аль-Багдади был объявлен самозванцем, который пытается паразитировать «на достижениях истинных джихадистов». После этого между двумя группировками началась беспощадная война.

Расхождения между ними объясняются не только религиозными различиями. Талибы выступают за создание исламского государства в пределах Афганистана, для них важен традиционный пуштунский уклад. ИГ претендует на создание мирового халифата и требует от всех мусульман присягать главе организации как халифу.

Почему США ушли из Афганистана

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Американцам удалось достигнуть существенных успехов в борьбе с "Аль-Каидой", но не удалось ничего сделать с Талибаном. Укорененность талибов в пуштунском обществе позволила им в значительной степени сохранить структуру и руководящий состав. А высокая рождаемость в стране обеспечила бесперебойное пополнение «пехоты».

После того, как присутствие США и их союзников по НАТО стало скорее номинальным, талибы постепенно стали возвращать контроль над отдельными регионами. Американцы после разгрома «Аль-Каиды» и ликвидации Бен Ладена пришли к выводу, что смысла в дальнейшем пребывании их войск в Афганистане нет. Постепенный процесс вывода военнослужащих начался еще при Обаме. В 2014 году НАТО официально прекратило в стране наземные боевые операции. Большая часть американских военнослужащих покинула страну. С этого момента они ограничивались только оказанием поддержки с воздуха для операций афганских войск.

При Трампе с талибами начались переговоры. В начале 2020 года в Катаре между американцами и талибами было подписано соглашение. Талибан обязался не позволять в контролируемых им регионах деятельности «Аль-Каиды» и любых других террористических группировок, которые могут представлять угрозу для США. Кроме того, талибы должны были начать переговоры с афганским правительством. Планировалось, что через 14 месяцев после заключения этого договора американские войска будут окончательно выведены из страны при условии достижения договоренностей между талибами и правительством Афганистана.

Почему талибы захватывают Афганистан именно сейчас? Причина в том, что их переговоры с правительством затянулись, а сменивший Трампа Байден решил вывести войска без всяких условий, независимо от договоренностей талибов и афганского правительства. Уход американцев открыл талибам дорогу на Кабул, а у афганского руководства не возникло желания сражаться со столь фанатичной и организованной силой.

Что будет с Афганистаном

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Спикеры Талибана уверяют, что движение не допустит перегибов 90-х. Судя по фото из Кабула, талибы охотно позируют фотографам, а некоторые даже имеют смартфоны. Что уже является прогрессом, ведь во времена их правления фотографии в Афганистане категорически не приветствовались, а телевизоры и компьютеры были под запретом.

Они также обещают, что женщинам будет позволено учиться и получать медицинскую помощь. С другой стороны, возникает вопрос: насколько те, кто это говорит, отвечают за свои слова и какое влияние они имеют? Верхушка Талибана по-прежнему укрыта от всех, имена их руководителей известны лишь приблизительно, они не выступают публично, не дают интервью и не раскрывают своих замыслов. Кроме того, не совсем ясно, в какой степени изолированная верхушка талибов имеет влияние на полевых командиров, которые и являются реальной властью на местах.

По сути у талибов есть несколько вариантов после захвата Афганистана. Первый: начать создавать вертикаль власти с доминированием пуштунов на всех значимых постах и дискриминацией всех остальных. То есть, примерно то, что они делали в 90-е годы. Второй: начать «федерализацию», оставив под «ручным контролем» стратегически важные провинции, а окраинам предоставив автономию и самоуправление.

После этого возможны еще два варианта. Либо вернуться к средневековому укладу, снова подружившись с какой-нибудь террористической группировкой и начать экспансию в соседние страны, которая закончится очередной войной. Либо пойти на компромисс ради международного признания и финансовой помощи. Если талибы окончательно порвут связи с террористическими группировками, удержатся от эксцессов и согласятся на некоторые послабления по женскому вопросу, они могут рассчитывать даже на получение международной помощи. Но этот вариант, пожалуй, самый маловероятный.

Пока спикеры Талибана пытаются создать движению новый имидж. Однако сейчас невозможно предсказать, сделали ли талибы выводы из своего прежнего правления или они снова возьмутся за старое. Однозначно можно прогнозировать только одно: экономических успехов в ближайшие годы Афганистану ждать не стоит.

* Деятельность организаций ИГИЛ и Талибан запрещены на территории РФ Верховным судом.

Авторы Евгений Антонюк