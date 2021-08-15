Американская работа над ошибками в Афгане: Победа талибов — бомба для Туркменистана и Таджикистана Автор телеграм-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, как США сделали то, что не получилось в Сирии и Ираке, и почему уход из Афганистана — не поражение США, а ловушка для России 15 августа, 16:20 Фото © ТАСС / АР / Sidiqullah Khan

Еще месяц назад, теперь уже бывшие власти Афганистана рапортовали, что боевой дух у правительственных войск высок, афганский народ формирует отряды самообороны, союзники стоят плечом к плечу и скоро запрещённый Талибан* будет окончательно разгромлен. Сегодня, во вполне будничной обстановке, Кабул был передан талибам и практически вся территория Афганистана перешла под контроль разбитого еще 20 лет назад (по крайней мере по словам Джорджа Буша - младшего) Талибана. Вертолёт Чинук над посольством США в Кабуле, экстренно эвакуирующий американских дипломатов, отныне такой же символ, как фотографии спасающихся американских граждан во время операции «Порывистый ветер» в Сайгоне 1975 года. Но отвлечемся от внешних атрибутов и эмоциональных оценок произошедшего сегодня в Афганистане и попробуем посмотреть глубже.

Казалось бы, напрашивается аналогия. 15 февраля 1989 года под развёрнутыми боевыми знамёнами территорию Афганистана покинуло последнее подразделение советских войск. СССР не потерпел военного поражения, но бесперспективность дальнейшего нахождения советского контингента в Афганистане вкупе с нарастающими как снежный ком проблемами внутри самого доживающего свои последние годы Советского Союза заставили принять решение о выводе войск. Оставшаяся на месте просоветская администрация Афганистана во главе с Моххаммадом Наджибуллой еще год противостояла афганским моджахедам. Разительная разница с сегодняшним днем, когда афганская администрация президента Гани рухнула спустя два месяца после начала генерального наступления Талибана.

Можно было бы посмеяться над американцами, позорно проигравшими войну в Афганистане, но это совсем не так. США привели Талибан к власти. Создали то, что не удалось сделать в Сирии и Ираке с ИГИЛом. Сделали работу над ошибками и в важнейшем регионе планеты передали власть квазигосударственному объединению, во всем мире (в том числе и в России) признанному террористическим. Но передали не только власть. Огромные склады оружия, в том числе боевую авиацию, функционирующий гражданский аппарат, какую-никакую банковскую систему. В общем, Талибан получил все необходимые структуры, а не только внешние атрибуты власти вроде флага над президентским дворцом в Кабуле. Учитывая, что энергия наступления Талибана находится на самом пике, потери, которые понесли талибы в ходе генерального наступления, мизерны, а сам Талибан не мыслит себя как мирная политическая партия, то угроза экспансионизма за пределы границ Афганистана крайне высока. И если мы посмотрим на карту, то единственное направление, где талибы с высокой долей вероятности могут добиться успехов, это север. То есть бывшие советские республики средней Азии.

Особенно это касается Туркмении и Таджикистана. Туркмения — крайне слабое государство с классической диктатурой. Свалить режим Аркадага для талибов проще простого. Причём талибы могут провернуть подобный трюк, практически не задействуя в боях свои силы. Исключительно пропаганда и поддержка местных мятежников, которые найдутся очень быстро. Захват Туркмении и присоединение ее к Афганскому Эмирату позволит талибам в одночасье стать владельцами «газовой кладовой» и превратиться в экспортёра углеводородов, пусть и через серые схемы.

Другая ситуация с Таджикистаном. Режим Рахмона жестко подавляет радикальных исламистов. Но, как и везде в средней Азии, он деспотичен и держится на лояльных силовиках и межклановых договорённостях. По ту сторону границы, в теперь уже талибском Афганистане, живут точно такие же таджики. Инфильтровать агентов и спящие ячейки талибов в Таджикистане будет проще простого. Благо сочувствующих талибским «братьям» в Таджикистане очень много. Да и не только в Таджикистане. Давайте вспомним, какое количество таджикских рабочих трудится в России. И сколько среди них сочувствующих талибам. Талибан на самом деле очень близко. Прямо в Москве и других крупных российских городах. На стройках, на приусадебных участках, среди дворников и доставщиков еды. И как они проявят себя, в случае если в Таджикистане вспыхнет Гражданская война, неизвестно.

Российские дипломаты сейчас ведут переговоры с Талибаном, пытаясь по мере сил купировать угрозу для наших границ. Военные усиливают группировку в Таджикистане. США не проиграли войну, они создали бомбу и положили ее прямо возле наших дверей. Очередная зона конфликта, где России придётся напрягать свои силы. Огненная петля, которая сжимается все сильнее. На западе страны конфликт на Донбассе, готовый вспыхнуть в любой момент. В Закавказье серьезнейшие трения с Турцией и как вишенка на торте — террористическое квазигодарство, имеющее силы на то, что бы затянуть в хаос кровопролитного конфликта все «мягкое подбрюшье» России.

Кто может гарантировать, что талибы не зайдут в тот же Казахстан, с которым у нас практически нет охраняемой границы? А что делать с миллионами беженцев, которые потянутся после возможного вторжения Талибана в Таджикистан, Туркмению и Узбекистан? Ситуация на самом деле крайне опасная. Кто на самом деле стоит за Талибаном и насколько он послушен кукловодам, абсолютно непонятно. Интересы в Афганистане есть у всех крупнейших мировых держав. Каждая пытается и будет пытаться как извлечь выгоду из взаимодействия с Талибаном, так и использовать этот инструмент в борьбе с конкурентами. Только у нас ситуация сложнее всего. Талибан изначально был создан как оружие против СССР/России. Сейчас многое поменялось, но геополитическая конкуренция, а по сути Холодная война 2.0 продолжается. Чем ответим мы и сможем ли нейтрализовать направленное в нас оружие, покажет время. Причём ближайшее.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ Верховным судом.

Авторы Герман Куликовский