Афганская война 2.0: Для чего будет организовано вторжение талибов в республики СНГ Провокации со стороны Афганистана могут начаться в сентябре и продлятся меньше месяца, но если официальный Кабул обратится к России за помощью, то США попытаются использовать советский сценарий войны. 12 августа, 21:40 Фото © Robert Nickelsberg / Getty Images

Бегство войск НАТО и армии США позволило талибам в короткие сроки захватить большую часть территории Афганистана и выбить правительственные силы из городов. К осени, по подсчётам экспертов, этот процесс завершится полной победой радикалов, которые затем могут начать наступление на республики Средней Азии. К этому могут быть причастны определённые силы, перебросившие в республику боевиков из Сирии и Ирака, допустившие потерю современной военной техники войсками альянса. И любой из получивших опыт на Ближнем Востоке экстремистов может в любой момент сбрить бороду, сесть в самолёт и по подложным документам прилететь в Москву для выполнения боевых задач. Поскольку "сегодня мы не говорим исключительно о воле талибов, которые, наверное, и хотели бы захватить власть в своей стране и заниматься решением внутренних вопросов", но зависимы и разыгрывают другую, более глобальную, политическую карту.

Подготовка к вторжению

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков "Талибана"* из Афганистана. Выступая на молодёжном форуме "Территория смыслов", он заявил, что для России важно, чтобы её союзники в среднеазиатских республиках были готовы к угрозам со стороны талибов. Глава военного ведомства говорит, что вероятность вторжения очень высока, а его данные — это не пустые слова, они основаны на информации службы внешней разведки, объясняют эксперты.

Слабость кабульской армии уже заставила союзников попытаться провести в Дохе международную встречу с участием представителей США, Великобритании, Китая, Катара, Пакистана, Узбекистана, ООН и Европейского союза, в ходе которой "Талибан" призвали прекратить наступление и сесть за стол переговоров. Но это ни к чему не привело. Захват территории продолжается, хотя и не такими темпами, как неделями ранее. Кратковременная передышка, скорее всего, используется для перегруппировки сил, считают военные эксперты. Один за другим провинциальные центры Афганистана переходят под власть талибов: пять дней потребовалось на установку контроля над девятью областными городами, а вечером 12 августа они объявили уже о захвате Кандагара.

Несмотря на уход НАТО, никто не отменял институт военных инструкторов и ЧВК. Это следует из логики боевых действий, напоминает профессор Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. Успела засветиться и продуманная тактика боевиков при проведении операций: первым делом талибы подходят к городу с ключевых направлений, блокируются снабжение правительственных сил и пути отхода, после этого с нескольких направлений начинается вторжение в город, при этом он делится на районы контроля. В результате силовики оказываются отрезанными и теряют возможность вести друг с другом переговоры. После этого радикалы приступают к "зачистке" очагов сопротивления. И никто из армии не спешит на помощь правительственным войскам, запертым в захватываемых районах. Спецсвязь, оставленная американцами, позволила талибам сделать мобильными и управляемыми большое количество разрозненных групп.

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Американцы оставили огромное количество бронетехники, переносных зенитно-ракетных комплексов. На сегодняшний день для того, чтобы им противостоять, нужно обладать всем спектром современного оружия. Радикалы совсем не похожи на моджахедов образца 80-х годов.

По словам Сергея Судакова, талибы обладают не просто подпольным мифическим оружием, а настоящим натовским вооружением и опытом боевых действий в Сирии и Ираке. "Джавелины", "стингеры", в том числе и на четыре ракеты, огромное количество спецсвязи, приборов ночного видения, беспилотников. В Афганистан поставлялись все виды как стрелкового оружия, так и ракетных установок, также броня, начиная с танков, заканчивая бронетранспортёрами, грузовиками и внедорожниками HMMWV. Им дали хороший инструмент, американцы ушли и всё оставили, "даже на ключ ничего не закрыли".

Россия прекрасно осознаёт, что ландшафт этой республики не изменился со времён вывода советских войск и партизанскую войну мы не выиграем. Ситуация накаляется, и с уходом американцев наше южное подбрюшье практически открывается. Любой из боевиков, сбрив бороду и прилетев в Москву по поддельным документам, может заняться выполнением боевых задач. Но до тех пор, пока Россия стоит на границе с Таджикистаном, есть вероятность того, что река Пяндж будет неким опорным пунктом, который не позволит огромному количеству террористов и бандитов перейти на территорию дружественного нам государства. В противном случае США полагают, что Россия будет втянута в афганскую кампанию 2.0. Поэтому в рамках ОДКБ прошли учения. Мы будем действовать максимально сплочённо. Если афганское правительство, как в прошлом сирийское, попросит нас оказать помощь и поддержку — решение будет принимать Верховный главнокомандующий Сергей Судаков Профессор Академии военных наук, политолог

Однако пока движение "Талибан" не получило того размаха, на который рассчитывали США и Пакистан, вкладывавшие в него деньги. Поэтому сегодня сложилась неоднозначная ситуация, она не в пользу США, но и не в пользу России, считает экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

— Все события, связанные с провокациями и возможными вылазками, очевидно, будут происходить в ближней и в дальней зоне. Сейчас идёт подготовка к этим действиям и передислокация. Где-то в конце августа и начале сентября мы начнём наблюдать активность политических структур, которая будет проявляться в количестве разведывательных полётов. А непосредственные действия произойдут в 20-х числах сентября. У заказчиков нападений на среднеазиатские республики мало времени, потому что наступит зима и горные перевалы закроются снегом, — ровно до октября, — сказал Хатылев.

По его мнению, опыт показывает, что ни европейцы, ни американцы, ни тем более боевики не способны воевать зимой: у них не хватает тёплых вещей, даже таких, как утеплители в ботинках. В районе Абхазии эксперт видел, "как грузинские, а по сути американские, солдаты мёрзли на посту, а наши бойцы из бригады Главного разведывательного управления были в тёплой одежде и сутками дежурили в Кодорском ущелье на самой высокой точке без разведения огня и горячей пищи".

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— Опыт Ближнего Востока показал, что эффективны действия групп определённого назначения, широко применяются спецвойска, используется влияние разведывательных сообществ, но вряд ли в начальной стадии будет происходить массовое применение авиации и ракет, впрочем, как и в развитии. В рамках ОДКБ у нас есть противовоздушная оборона, которая прикрывает весь Среднеазиатский регион и прилегающую территорию со стороны России. Во время конфликта в Нагорном Карабахе рои беспилотников сыграли большую роль, чем авиация, — сказал Сергей Хатылев.

Профессор Судаков полагает, что сегодня нельзя сказать "исключительно о воле талибов, которые, наверное, хотели бы захватить власть в своей стране и заниматься решением внутренних вопросов", но их заставляют разыгрывать другую, более глобальную политическую карту.

— Речь идёт о тех, кто может стоять за радикалами. Мы можем вести с талибами переговоры, что успешно и происходит, но нужно говорить не с наёмниками, а с хозяевами, когда разговор заходит о транзите полновесной войны Сергей Судаков Профессор Академии военных наук, политолог

Во всех американских учебниках по политологии есть такое понятие, как "возраст уязвимости страны", наступающий перед парламентскими или президентскими выборами, первый его этап начинается за 90 дней, то есть при старте избирательной кампании, а второй — когда до голосования остаётся месяц. Так вот сейчас, как напоминает эксперт, Россия как раз и подошла к этой цифре, "именно в это время могут начаться обострения как в Донбассе, так и со стороны талибов, которые мы как раз не ожидаем. Это политически понятный цикл".

"Талибан" окрашивает свои действия в цвета национально-освободительного движения, но на самом деле остаётся террористической организацией и в рамках полноценной гражданской войны сводит счёты со всеми своими конкурентами: бывшим Северным альянсом, с представителями иных моджахедских движений, разумеется, с официальным Кабулом. При этом те провинции, которые захватывают радикалы, получают крайне далёкую от гуманистических идеалов политику, попросту говоря, всех, кто сотрудничал с США и странами коалиции, ликвидируют физически Алексей Леонков Военный эксперт

— На сегодняшний день они уже захватили ряд крупных городов и девять провинций, и, несмотря на то что афганская армия по численности превосходит эти бандформирования, она терпит поражение за поражением. Так что вполне вероятно, что после того, как талибы победят, они поднимут лозунги мирового масштаба, примерно как ИГИЛ* собирались строить халифат от Средиземного моря до Индийского океана, — заявил Леонков.

Эксперт напомнил, что "Талибан" является конкурентом Исламскому халифату*. Более того, не так давно в то время, как наши ВКС перемалывали хребет этого псевдогосударства в Сирии, американцы многих террористов вывезли как раз в Афганистан. Эти люди не умеют ничего, кроме как убивать, поджигать и взрывать, поэтому вряд ли они согласятся на мирный труд.

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