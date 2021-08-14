Политический ассасин: Что будет делать убийца "Северного потока – 2" Амос Хохштейн, назначенный Байденом США не отказались от намерения похоронить российский газопровод, они приступили к следующему этапу операции и намерены загнать Германию в политический тупик, считают эксперты. 13 августа, 21:40 Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Вашингтон не отказался от давления на российско-европейский проект. Строительство должно завершиться к концу лета — к этому времени будут выдвинуты дополнительные требования и, скорее всего, появятся новые санкции, которые коснутся уже не только российского бизнеса, но и европейского. Ещё один старый козырь давления на Россию и остановку нового транзита — возобновление провокаций в Донбассе при помощи Украины.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, назначенный старшим советником Госдепа по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн займётся снижением рисков из-за ввода газопровода "Северный поток – 2". Согласно его заявлению, это станет одной из мер поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата в соответствии с совместным заявлением США и Германии от 21 июля.

Соглашение, подписанное в конце июля между США и Германией, позволило избежать скандалов и не вводить санкции в отношении немецких компаний. Иначе это был бы сильный удар по американо-германским отношениям. Берлину легче было взять ответственность за Украину на себя, чем ссориться с Вашингтоном, комментирует доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО политолог-американист Максим Сучков. "Важно посмотреть, кто сменит Меркель. Если, например, "зелёные", то Хохштейну будет проще работать с новым немецким правительством".

— Американцы достаточно ловко сформулировали условия соглашения по "Северному потоку – 2", которое оставляет Вашингтону достаточно много рычагов, чтобы практически поставить на контроль Берлин, вплоть до мониторинга отношения немцев к проекту. Напомню, там большое количество привязок к так называемому обеспечению газового суверенитета Украины. Например, эскалация конфликта в Донбассе может быть воспринята как попытка Москвы дестабилизировать Украину, соответственно, США потребуют у Германии принять меры. Условия сделки выгодны американцам, при помощи них они не только попытаются сорвать сделку, но и расстроить российско-германские отношения, — объясняет Сучков.

Амос Хохштейн не просто человек Байдена — он давний лоббист остановки российско-европейского проекта. У него есть связи с "Нафтогазом" Украины, кроме того, благодаря его посредничеству обогатительная система компании сына Байдена и получила свои, по слухам, многомиллионные дивиденды.

Как Вашингтон попытается помешать ввести газопровод в эксплуатацию

Фото © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Эксперты уже сравнивают назначение Хохштейна с должностью спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который всеми способами поощрял срыв Минских соглашений. Однако сейчас США впервые со времён Трампа потеряли независимость от энергоисточников. Они уже не могут производить нефть и нефтепродукты в прежних объёмах, чтобы продавать по всему миру.

— Идея Трампа была проста — сделать всё для того, чтобы было можно продавать сжиженный газ Европе. Байден, зная не понаслышке, как идут дела на Украине и как работает её газотранспортная система, решил использовать всё, чтобы отбить вложенные в Незалежную деньги. Поскольку сейчас он не может вернуть ни цента, полагаю, что первым шагом, который он предпримет, станет давление на Россию через Украину. Он попытается диверсифицировать газовые потоки, идущие в Европу, распределяя их в пользу транзита через Киев, — считает профессор Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

Почему Байдену выгоднее сделать упор на Украину? Дело в том, что президент США не отказывается получить дивиденды с Незалежной, он считает, что использовать её можно для разжигания конфликта с Россией. А республике уже не привыкать, украинские власти с удовольствием выполнят любой приказ, полагает эксперт. Конфликтная ситуация будет умышленно продлеваться для того, чтобы любой ценой усиливать давление на Россию. Провокации в Донбассе — удобный повод для создания нового очага пожара, который Штаты будут раздувать изо всех сил в качестве ответа на окончание строительства "Северного потока – 2".

В качестве второго шага американцы наложат санкции на европейские компании, которые откажутся переходить на сторону США. Они будут лишены финансирования, аккредитации в США, что означает для них потерю американского рынка. Обслуживание трубы, поставка на терминалы запасных частей и другие детали обширной инфраструктуры окажутся под запретом. Потому мало привести газ в порт, его нужно раздать дальше Сергей Судаков Профессор Академии военных наук, политолог

Далее, по словам эксперта, начнётся продвижение идеи энергобезопасности, согласно которой диверсификация ресурсов является ключевым элементом международной политической системы. В итоге получится, что США, шантажируя весь мир, перечеркнут ими же созданную концепцию справедливой конкуренции. По большому счёту России объявлена торговая война через третью страну.

— Ещё один вариант развития событий связан с запуском газопровода. Природный газ стал основным источником энергетики Германии, что является хорошей новостью для российского экспорта. Так, если по каким-то причинам Украина сочтёт, что Германия превышает определённые объёмы, прокачивая газ по новой трубе, и это ослабляет транзитный потенциал Киева, она может начать жаловаться в Вашингтон. А Хохштейн и станет тем человеком, который будет отслеживать эти моменты и давить на Германию, — резюмирует Максим Сучков.

Эксперты полагают, что полновесная информационная война в отношении России будет развязана Байденом при помощи демократических СМИ, которые утопили Трампа. Его сменщику ничего не стоит натравить их в нужном направлении. Учитывая провал американской миссии в Афганистане, который уже признали все специалисты, ему нужно доказать свою эффективность хотя бы на российском направлении.

Авторы Елена Стафеева