Преемник Батьки: Кто может войти в десятку кандидатов на пост президента Белоруссии Какова вероятность смены власти в Белоруссии, кто может быть записан в число преемников и какие сообщения глава республики транслировал нам, а какими взывал к диалогу с Западом, выясняли эксперты. 9 августа, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / БелТА / Николай Петров

В ходе пресс-конференции глава Белоруссии заявил о скором уходе с поста президента республики. Эксперты попытались разобраться в списке кандидатур и выявить запасных переходных кандидатов и пятёрку тайных. В Интернете уже успели окрестить семичасовую встречу Александра Лукашенко с прессой "Полным собранием обещаний", где большинство месседжей было отправлено на Запад, но "досталось" и России.

— Не надо гадать, когда уйдёт Лукашенко. Очень скоро, — заявил белорусский лидер, добавив, что видит 15–20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента" и похожи на него в своей преданности Белоруссии.

Тайные и явные кандидаты

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Российские и белорусские эксперты отмечают, что выделить тех, кто мог бы претендовать на первую роль, достаточно сложно. Для того чтобы стать главой страны, нужна своя собственная команда, а любой, кто решается оппонировать бессменному президенту, рано или поздно оказывается в тюрьме или покидает республику. Достаточно вспомнить, что было с кандидатами после пяти президентских выборов.

— Если политический ландшафт начнёт меняться, то, полагаю, новые фигуры всплывут прямо перед выборами. Скорее всего, поддержкой будут пользоваться представители силового блока. Например, управляющий делами президента Валерий Иванов, премьер-министр Роман Головченко. Есть версии, что будущим президентом может стать председатель парламента Наталья Кочанова, — отметил белорусский политолог Дмитрий Беляков.

По его мнению, проблема заключается в том, что перечисленные чиновники не имеют собственной независимой позиции по ряду вопросов во внутренней и внешней политике. Речь также может идти о широком круге лиц из числа министров и государственных служащих, которые младше Александра Лукашенко.

— Такой большой список прежде всего говорит о том, что конкретного преемника нет. Александр Лукашенко начал задумываться о том, чтобы сохранить преемственность созданной им политической системы, поскольку ни один человек не вечен, и хочет, чтобы его дело сохранилось и после него, — полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Судя по тому, что Лукашенко общался практически полчаса с публицистом и деканом факультета философии и социальных наук БГУ Вадимом Гигиным, его готовят на роль запасного кандидата. Это было сделано не просто так. Однако невозможно представить, что глава Белоруссии будет готовить Гигина на замену себе. Политолог Андрей Суздальцев считает, что это будет ложная цель. Поскольку на самом деле Лукашенко не планирует уходить. Согласно новой версии Конституции Белоруссии, даже при смене президента он оставит власть в своих руках. А сами поправки "очень смахивают на монархию".

Как в случае с экс-президентом Киргизии Розой Отунбаевой, которая занимала свой пост почти полтора года. Переходным кандидатом может стать сторонник Лукашенко — председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Он не опасен для действующего главы республики Андрей Суздальцев Политолог

С одной стороны, будучи главой государства, называть фамилию преемника не стоит — этот человек сразу же станет целью массированных информационных (а возможно, и не только) атак и нападок. С другой стороны, очевидно, что Лукашенко очень не хочет уходить, считает политолог Александр Роджерс.

— Сама мысль об уходе его тяготит и пугает. Плюс, судя по всему, Лукашенко хотел бы оставить власть одному из своих сыновей, но граждане страны не располагают восточной ментальностью, чтобы решиться на такой шаг. Да и любимый сын Коленька ещё откровенно маловат. В совокупности с этими причинами Лукашенко и старается максимально затянуть время. Также очевидно, что само возникновение вопроса о преемнике в публичном пространстве означает, что о необходимости ухода Александру Григорьевичу уже достаточно прозрачно намекают, — сказал Рождерс.

В целом эксперты скептически относятся к подобным заявлениям главы республики, который повторяет эту мысль уже не в первый раз. Это заявление было адресовано России, считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— Никакой конкретики. Да, уйдёт скоро, да, есть некие 15–20 человек, которые могут его заменить, но никаких определённых сроков и механизмов, в рамках которых Александр Григорьевич уйдёт на пенсию, не названо. Это очередная замануха. И даже не для белорусских оппозиционеров или для Запада, который сейчас активно инвестирует в "белорусскую революцию". Это для нас. Он же обещал Путину, что уйдёт, но делать этого пока не собирается. Тут нужно помнить, что Лукашенко зачистил белорусское политическое пространство и является единственным серьёзным ньюсмейкером, а все остальные фигуры легкозаменяемы, — сказал Мирзаян.

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У России есть список из пяти кандидатов, которые в случае какого-либо форс-мажора смогут удержать ситуацию. На них может сделать ставку и российский политический истеблишмент. Однако называть фамилии считается небезопасным в среде экспертов.

Между строк

Свежее интервью Лукашенко очень показательно. — Бессознательное там не скромно прорывается, а просто бьёт ключом, — считает политолог Александр Роджерс.

— Высказывание про Крым ("Я признаю его, когда его признает последний российский олигарх") предельно странное. Как можно ставить свою политическую волю в зависимость от каких-то неопределённых фигур из соседней страны? А своей головы, получается, вообще нет? Как, впрочем, и "дружба с Путиным", которую уже нельзя представить без капризов и условий. А если бы президент России ставил ему аналогичные условия? Типа "признаю тебя легитимным после последнего змагара"? Не думаю, что Лукашенко это бы понравилось. Да и вообще, какое-то странное и не слишком адекватное поведение для человека, которого немецкий журнал "Бильд" публично называет государственным террористом, — напоминает эксперт.

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Для проведения конституционной реформы Лукашенко необходима международная легитимность — это самый главный вопрос. Именно поэтому в ходе встречи с журналистами глава Республики Беларусь призывал услышать его, объясняя всеми возможными способами необходимость жёстких мер. Сейчас он опирается только на силовиков и номенклатуру, констатирует политолог Андрей Суздальцев. По его словам, складывается ощущение, что по прошествии года ситуация не сдвинулась с места. — Каждое его посещение Москвы — это вопрос денег, — отметил эксперт.

На 1 января этого года общая сумма дотаций, преференций, субсидий, списаний, что получила Белоруссия от России за 20 лет, составила 137 миллиардов долларов. 700 тысяч граждан Белоруссии работают в России, вместе с детьми их численность достигает миллиона. При этом Лукашенко не волнуют интересы России, о которых он твердит. Дорожные карты Союзного государства канули в Лету. А благодарность грузинского журналиста за непризнание Абхазии всего лишь подтверждает двойное дно "сладких" обещаний Батьки Андрей Суздальцев Политолог

В телеграм-каналах политологи уже поставили предельный срок необходимых изменений до начала распада братского государства, который может быть вызван как провокациями, так и технологиями "цветной революции", которые использованы не на 100%. Напомним, в ходе встречи Александр Лукашенко оговорился о замедлении железнодорожного сообщения и проверке дорог. Мысль о том, что "белорусский вопрос будет решён до транзита власти в России", означает, что у республики нет запасного пути. А Запад, которым многие годы пугает белорусов и Россию бессменный лидер республики, уже не пойдёт на договорённости.