Генеральская корона: Почему убийства крупных военачальников на Кубе боевым вирусом реальны Кто дал команду на уничтожение старой гвардии Фиделя Кастро, почему США заинтересованы в экономическом поглощении Кубы и как американские биолаборатории стали кузницей по производству боевых вирусов. 7 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Героев Кубинской революции убирают аккуратно и практически незаметно. После протестов 11–13 июля, которые правительству Острова свободы удалось купировать, в течение десяти дней скончались один за другим шесть высокопоставленных кубинских военных. Как отмечает местная пресса, генералы могли погибнуть от коронавируса, заразившись на одной из встреч. Но почему причины их смерти не были раскрыты ни Минобороны Кубы, ни Министерством внутренних дел, а тела немедленно кремированы без почестей, обычно оказываемых чиновникам такого ранга, не сообщается. Эксперты не исключают умышленное отравление единомышленников Фиделя Кастро для смены режима на Кубе.

17 июля умер Агустин Пена Поррес, экс-командующий Западной армией и член Центрального коммунистического комитета Кубы, прозванный в народе Лорд Армия. 19 июля скончался Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко, бывший генерал, служивший под командованием Эрнесто Че Гевары. Второй бригадный генерал запаса армии и бывший телохранитель Кастро Марсело Вердесия Пердомо ушёл из жизни 20 июля. 24 июля не стало генерала Рубена Мартинеса Пуэнте. 26 июля умер бригадный генерал Армандо Чой Родригес. 28 июля скончался генерал Хильберто Антонио Кардеро Санчес, известный в народе как боец революции. В 1957 году он присоединился к повстанческой армии Фиделя Кастро, а после революции служил в кубинских вооружённых силах.

Боевые вирусы

В феврале 2020 года наряду с Китаем Иран стал второй страной, лидировавшей по массовому заражению SARS-CoV-2. Уже тогда эксперты высказали предположение, что распространение коронавируса началось не с природного очага инфекции, а стало следствием бактериологической диверсии, поразившей в первую очередь парламентский центр и аятолл. Бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию военный эксперт Игорь Никулин считает, что вирус мог быть создан только в лаборатории, так как состоит из двух частей и имеет вставку искусственного происхождения.

— Почему-то в Иране заражёнными оказались парламентский центр, правительство и мусульманские святыни в городе Кум, где живут аятоллы. Это, на мой взгляд, лишнее подтверждение того, что вирус является искусственным. Его производят и распространяют. В Кубе массовая пандемия — отличное прикрытие для подобной операции. Людей заразить гораздо проще, чем заниматься их ликвидацией. Особенно если они из группы риска, например пенсионеры, — отметил Никулин.

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Эксперт напоминает, что до этого нескольких лидеров стран Латинской Америки поразила онкология и после их смерти произошла замена режимов во всём регионе. На это потребовалось десять лет. Выдвигались версии о заражении ДНК-вирусом SV40 (вакуолизирующий вирус 40, который встречается как у обезьян, так и у людей и может вызывать опухоли). Скорее всего, речь шла об использовании наночастиц. Ещё в начале 90-х годов были публикации на эту тему.

Как вспоминает Игорь Никулин, для этого "условно синильную кислоту связывают с наночастицами, помещают, например, в микрокапсулу — и человек, глотая её с водой или пищей, позволяет ей раствориться в желудке или кишечнике. После этого синильная кислота выделяется постепенно в течение длительного времени. А человек заболевает и умирает не сразу, а где-то в течение полугода". Так от вероятного "онкозаговора" в 2010-м могли погибнуть президенты Нестор Киршнер (Аргентина) и Лула да Силва (Бразилия). В 2011-м Силву сменила на президентском посту Дилма Русеф, у которой диагностировали рак груди. В 2013-м ушёл из жизни Уго Чавес (Венесуэла), а в 2016-м мир покинул и сам Фидель Кастро.

— Поэтому и в операции по ликвидации генералов где-нибудь в Генштабе кубинских вооружённых сил мог быть распылён любой вирус. Для этого достаточно "спящего" агента, внедрённого много лет назад, который перед совещанием распылит аэрозоль — и всё. Через несколько дней собравшиеся военачальники заболели, — сказал Лайфу Никулин.

Возрождение биологического оружия

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О возрождении биологического оружия в июне 2021 года в ходе IX Московской конференции по международной безопасности заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он недвусмысленно призвал мировое сообщество обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Добавив, что "их деятельность строго засекречена и ведёт к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся".

— Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия, — отметил Патрушев.

Военный эксперт Игорь Никулин считает, что остановить эпидемии и предотвратить новые, более опасные удастся только в случае установления международного контроля над американскими военными лабораториями.

— В 90-е годы существовала трёхсторонняя рабочая группа Россия — США — Великобритания, и в рамках этой группы мы обменивались информацией о тех или иных разработках, специалисты выезжали и проверяли объекты. Но в 2001 году американцы и британцы отказались от итогового протокола по мерам контроля и фактически вышли из договора. Прошло 20 лет, теперь мы пожинаем плоды, — говорит Никулин. — На территории Кубы есть американская военная база Гуантанамо, там же находятся и биолаборатории. У них накопился большой опыт разорения Кубы на протяжении последних 30 лет: они травили сельское хозяйство, распространяли болезни сахарного тростника, табака, риса и других культур.

Биолаборатории делятся на четыре класса — самому опасному из них присвоено обозначение P4. В мире существует около двух десятков таких центров по изучению патогенов, например печально известная Уханьская лаборатория в Китае. Власти Поднебесной намерены к 2025 году возвести ещё пять-семь аналогичных объектов. Большинство лабораторий Р4 построены в Северном полушарии, при том что наиболее распространённые патогены преобладают в Южном. А вокруг России сейчас сосредоточено 33 американских "международных научно-технических центра", где США занимаются тайными биологическими разработками.

Одна лаборатория класса P4 эквивалентна десяти американским авианосцам, при том что один авианосец равен городу со своим аэропортом и ударными частями Андрей Тюняев Блогер, выпускник кафедры "Ракетные двигатели" ТулГУ

Почему Куба нужна США

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За последнее время Куба очень сильно изменилась, считает профессор Академии военных наук политолог Сергей Судаков. С того момента, как Фидель передал власть Раулю Кастро, а его сменил более молодой и энергичный политик, на Острове свободы начался откровенный процесс вестернизации. По его словам, практически все наши колоссальные вложения были обнулены Горбачёвым и его единомышленниками, оставившими советскую военную базу. В итоге США сейчас начинают реализовывать доктрину Монро 1823 года, демонстрируя, что зона их интересов — весь американский континент и Куба не исключение.

— Остров свободы является стратегическим объектом, который с точки зрения геополитики важен США как подконтрольная территория, и слово "социализм" там попросту не должно звучать. Поэтому когда ключевые генералы, что называется, кремень, те, кто держит на себе вооружённые силы, те, кто не допустит ни одной "цветной революции", люди с авторитетом и харизмой, вдруг умирают, то это наводит на определённые мысли. Поэтому я бы не рассматривал это как рядовое событие, — сказал Судаков. — Дело в том, что американские спецслужбы крайне эффективно работают по всему миру, и ситуация должна рассматриваться на других основаниях — это прямое вмешательство в дела другого государства.

Фидель Кастро. Фото © Getty Images / Jorge Rey

Протесты, которые удалось подавить и задушить, были всего лишь репетицией, прелюдией. Нас ждёт полноценная "цветная революция", но уже не за идеалы коммунизма, а за осязаемые — капиталистические — ценности, которые несёт на своих знамёнах Америка. Сегодняшняя молодёжь, лишившись лидеров, обладающих той харизмой, которая смогла бы на них повлиять, играет на руку США. А представители профильных российских вузов комментируют происходящее нередко как ничего не означающие события, буквально настаивая на разборках кубинского аналога венесуэльского наркокартеля "Лос Солес", которым, мол, и были кремированные генералы.

— Россия ушла с Кубы, которая отчасти перестала быть зоной наших интересов. Это наша боль и утрата. Мы можем объяснять ситуацию войной картелей и кокаиновых баронов — это удобно. Наверное, в этом тоже есть доля правды, как и в том, что в настоящее время, когда Байден пришёл к власти, для США настал слишком удобный момент, когда можно реализовать то, что задумывалось многие десятилетия. И не замечать этого — просто абсурд, — говорит Судаков.

Куба ещё жива, а Фидель — уже нет

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Куба в принципе самоокупаема, дело не только в туризме, который может отбить вложения достаточно быстро. Вспомните, что было в 50-е годы, сколько она приносила денег — казино, рестораны, фешенебельные отели. Это была жемчужина, которая кормила, и очень неплохо. И сейчас говорить, что кубинская экономика держится только на табаке, роме и сахаре, наверное, большая иллюзия. К тому же Штаты платят за безопасность, выстраивая фронтир, который окупится Сергей Судаков Политолог, профессор Академии военных наук

До прихода Байдена республиканцы отказывались сотрудничать с Латинской Америкой, им это было неинтересно. Учитывая новую миграционную политику, которую проводят демократы, это очевидные перемены — новая администрация может пойти на реванш, захватить власть на Кубе, полагает Сергей Судаков. Ведь сваливать происходящее на Кубе на войну наркокартелей выгодно, тем самым скрывая политические цели, которые являются преступными. Так очень часто делают спецслужбы, когда показывают одно, говорят о другом, а по факту получается третье. Так "мы становимся свидетелями происходящего на маленькой верхушке айсберга, не понимая его масштабов".

— Куба вписывается в концепцию инфраструктурной революции США. Объясню: экономическая целесообразность обоснована тем, что пандемия подкосила и Китай, и Америку, и Россию. Поднебесная сейчас находится, с одной стороны, вроде бы в выигрышной ситуации — есть деньги, небольшой рост экономики, но нет самого главного — успешного сбыта китайских товаров. Так как по всему миру люди стали меньше покупать, потому что меньше зарабатывают. США проводят политику монетарного инвестирования, они готовы вливать в крупные инфраструктурные проекты, тем самым реанимировать уже зарекомендовавший себя сценарий, который назывался выходом из Великой депрессии, то же самое делал Рузвельт — капитал вкладывался в ту инфраструктуру, которая потом принесла огромные деньги, — уточняет Судаков.

Версии политического заговора и наркотрафика

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Мнения о том, что генералов могли убрать из-за возможного заговора против политической верхушки Кубы, появились практически сразу в среде оппозиционно настроенной испаноязычной прессы. Такую версию высказал в своей колонке никарагуанский аналитик Хулио Шилинг, напоминая, что режиму Фиделя Кастро удавалось избежать дворцовых переворотов благодаря разделению вооружённых сил на три отдельных образования: восточную, центральную и западную армии. Что усложняло централизованный заговор. В то же время политика экономического участия для представителей генералитета, проводившаяся с 1980-х годов, позволяла избежать недовольства среди высшего командования.

По сообщениям СМИ с отсылкой к делу № 1/89 (в 1989 году несколько высокопоставленных кубинских офицеров армии и МВД были заподозрены в организации наркотрафика и стали фигурантами уголовного дела), в среде экс-сотрудников иностранных и российских спецслужб озвучиваются версии о причастности погибших генералов к наркотранзиту через Кубу, который, как считается, курировался представителями высшего военного руководства республики. Однако были ли отравлены бойцы Фиделя боевым вирусом или эпидемия стала прикрытием для ликвидации при помощи какого-то яда, в ближайшее время вряд ли кто-то прояснит. Напомним, западная пресса обвиняла Фиделя и Рауля Кастро в связях с Медельинским картелем и Пабло Эскобаром, который в начале 1980-х заявлял, что готов оплачивать беспрепятственный наркотрафик через Кубу по миллиону долларов за каждый день.