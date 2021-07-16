Искушение революцией : Почему Кубинский майдан будет проходить без бомбардировок США создали идеологическую начинку для обрушения левых режимов, что уготовано Кубе, как Вашингтон намерен расправиться с Гаваной и выстоит ли Остров Свободы в этот раз, читайте в материале Лайфа. 16 июля, 10:57 Фото © ТАСС / ЕРА / Ernesto Mastrascusa

США не нужно открытое военное вторжение на Остров Свободы, они выжидали почти 70 лет, теперь это лишь технический вопрос. Их инструменты – удушение экономическими санкциями и подготовка «идеологического сдвига коммунистической идеи в сторону левого либерализма, современный вариант которого направлен не на антикапиталистическую борьбу, а на защиту прав меньшинств и ЛГБТ. Этот фронт может возглавить кубинская и американская политическая активистка и один из разработчиков концепции трансформации социализма в либерализм дочь Фиделя Кастро, сбежавшая более 25 лет назад в США Алина Фернандес Ревуэльта. О подготовке медийной атаки заявил сегодня и лидер Кубы Мигель Диас-Канель, приведя примеры фейковых фотографий с митингов из других стран.

Если Дональд Трамп строил стену с Мексикой, то Джо Байден намерен переподчинить некоторые режимы Латинской Америки напрямую, а старение и вырождение кубинского режима открывает пути для американского бизнеса, который стоит за спинами политиков.

Хроника протестов на Кубе

Первая фаза кубинского майдана началась под искаженным лозунгом Фиделя Кастро «Революция или смерть» (исп. - Patria o muerte), где последнее слово заменили на «жизнь». Так, по лекалам цветных технологий участниками кубинской группы Gente de Zona, уже более 10 лет колесящей по Америке и Европе, еще в феврале был выпущен антикоммунистический хит «Patria y vida». Именно с исполнения этой песни, где реперы признаются в ненависти к режиму, жалуются на нехватку еды и массовую эмиграцию молодежи, начались летние протесты 11 июля в двух пригородах столицы Гаваны и в Сантьяго-де-Куба, а затем перекинулись еще на два десятка городов, выведя на улицы тысячи людей, замученных санкциями и блокадой со стороны США.

Фото © ТАСС / АР / Eliana Aponte

– Сейчас Куба переживает самый большой экономический кризис со времен падения СССР и прекращения помощи со стороны Союза. В прошлом году экономика республики сократилась на 11%, а в этом опустилась еще на два. Импорт продуктов питания, топлива, медицинских товаров, самого необходимого сократился в два раза. Огромные очереди перед магазинами стали привычным явлением, – рассказал декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, специалист по Латинской Америке Александр Чичин. – Поколение, которое совершило революцию, постепенно уходит, а цветная революция заточена на молодых людей как движущую силу. Думаю, что США и дальше будут давить санкциями экономический и финансовый сектор Острова, для того чтобы душить Кубу, ведя к более массовому народному недовольству.

Понятно, что правительство делает какие-то шаги, пытается развивать частный сектор, чтобы дать проявить себя молодежи, заимствуя вьетнамскую и китайские модели, но экономическая конъюнктура острова из-за блокады Штатов не позволяет этого. Выходцы с Кубы, проживающие в Америке, не могут переводить деньги своим родственникам, так называмым ромесос. Что, казалось бы мешает Америке открыть переводы, задается вопросом Александр Чичин.

Как признаются сами кубинские власти, поводом для демонстраций послужило недовольство людей дефицитом продуктов, перебоями со светом, нехваткой топлива и вакцин против COVID-19, производимых республикой. Возмущения вспыхнули после сообщений о новом рекорде ежедневной заболеваемости и смертности, но модерировались эти волнения при помощи соцсетей с территории США. Кубинские власти обвинили Штаты в использовании социальной сети Twitter для организации информационной кампании против Кубы в ходе подготовки и проведения массовых протестов, президент республики призвал своих сторонников выйти на улицы в ответ на демонстрации. Кубинский лидер отметил, что участники беспорядков «продвигают ненависть» и призывают к «линчеванию защитников революции».

— Я призываю Twitter и правительство США официально признать или опровергнуть, что политические манипуляторы активно использовали группы ботов, троллей, а также координируемых пользователей для мобилизации этой кампании против Кубы. Мы предоставим обширную информацию об этих обвинениях правительству США и компании Twitter, по которым у нас есть все доказательства, — заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья спустя два дня после начала протестов.

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Согласно отчетам правозащитных организаций, было арестовано 115 участников протестов, сейчас якобы эта цифра удвоилась. Агентство AFP со ссылкой на данные местных властей сообщило, что помимо более сотни арестованных один человек погиб. При этом в ходе протестов активно распространялись фейки об арестах 5000 человек, такую информационную атаку устроил местный интернет-портал, финансируемый из-за рубежа. Издание сделало подобный вывод, ссылаясь на сообщения сотен пользователей соцсетей, которые не могли связаться друг с другом из-за отключения интернета на острове.

Видео-ресурс CiberCuba опубликовал видео, как силовики врываются в дом демонстранта и стреляют в него на глазах у его жены и детей.

Ядерная поддержка США

Диссиденты разных мастей и диаспора из Майами тут же начали активную кампанию против кубинских властей. Писатель и антикоммунист кубинского происхождения Орландо Гутьеррес, живущий в США, предложил американскому правительству возглавить международную интервенцию, чтобы не допустить кровопролития среди протестующих.

К провокации подключился республиканец и мэр Майями Фрэнсис Суарес, который обратился к Джо Байдену, напомнив о возможности бомбардировки Кубы, на что администрация президента отреагировала крайне сдержано. Джейн Псаки ответила, что протесты на Кубе повлияют на дальнейшие действия Белого дома. Президент США Джо Байден до этого заверил протестующих, что Америка полностью на стороне митингующих и их борьбы.

Мэр Майями Фрэнсис Суарес. Фото © ТАСС / ZUMA / Imagespace

- Кубинский народ требует своей свободы от авторитарного режима. Я не думаю, что мы видели что-либо подобное этому протесту за долгое, долгое время. Соединенные Штаты твердо поддерживают народ Кубы, - сказал Байден.

ВИДЕО Митинги в защиту протестующих в Майями

Кто дирижировал протестами

Карибский кризис не нужен, когда есть интернет. Испанский исследователь и специалист по соцсетям Хулиан Масиас Товар провел расследование и проанализировал информационную кампанию в поддержку протестов на Кубе, которая была запущена в Twitter под тегами #SOSCuba и #SOSMatanzas.Оказалось, что за атакой стоит сеть либеральных фондов и НКО, занимающиеся цветными революциями в Латинской Америке.

Применение военной силы

Карибский кризис 2.0 может возникнуть только в случае военного вмешательства США во внутренние дела Кубы, а это грозит Третьей мировой.

– После 1962 года между СССР и США была достигнута договореность, что Вашингтон не будут применять военную силу и вооруженным путем свергать власть на Кубе. Россия преемник международных обязательств Союза, хотя это соглашение и не было зафиксировано документально,– отметил заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. – Еще один вариант – это гипотетическое участие латиноамериканских сил в подобной кампании. Например, Мексики или Аргентины в качестве проводников интересов США, но эти страны пока воздерживаются от вмешательств во внутренние дела Гаваны.

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То, что происходит на Кубе – серьезный вызов для России, полагает философов и политолог Александр Дугин. Гавана сохранила социалистический режим, когда Советский Союз распался, и частью этой политики была жесткая оппозиция капитализму и геополитическое противостояние США. Это создавало уникальные условия для России, мы могли получить плацдарм стратегического присутствия у самых границ США в ответ на распространение НАТО на восток. Но для этого необходимо было взаимодействовать с теми идеологическими процессами, которые происходили на острове. США все это время наблюдали за старением кубинских элит и политическими трансформациями режима, они всегда готовы были совершить вторжение при помощи переворота, цветной революции, и сейчас этот момент настал.

– Они подготовили идеологический сдвиг коммунистической идеи в сторону левого либерализма, современный вариант которого направлен не на антикапиталистическую борьбу, а на защиту прав меньшинств и ЛГБТ. Что интересно, возглавить его может кубинская и американская политическая активистка и один из разработчиков концепции трансформации социализма в либерализм дочь Фиделя Кастро, сбежавшая более 25 лет назад в США Алина Фернандес Ревуэльта. Ну а от левого либерализма рукой подать до Байдена, американских цветных революций и до отказа от антикапиталистической политики. Фактически, произойдет ли дальше вторжение или к власти придут коллаборационисты – это технический вопрос. Сложилась трагическая ситуация, Россия, которая должна была бы ценить Кубу – это остров нашей свободы от гегемонии США, упустила свой шанс. У нас нет идеологического аппарата , чтобы разговаривать с Гаваной. Мы можем на словах поддержать их режим, но перед лицом США, которые находятся ближе к острову, этого недостаточно. Я много общаюсь с кубинцами, они поражены, почему такой ресурс, который представляет Гавана, с точки зрения многополярного мира не используется нашей страной, – сказал Александр Дугин, комментируя варианты развития событий в Гаване.

Тот факт, что недавно произошло убийство президента Гаити, после чего некоторые местные представители власти потребовали американской военной помощи, означает, что Байден всерьез озабочен Латинской Америкой, отметил Дугин. По его словам, если Трамп отбивался от Латинской Америки, строя стену с Мексикой, то новый глава США намерен переподчинить некоторые режимы региона напрямую Штатам. Вторжение американцев закономерно. Как только подвернется случай, они не преминут им воспользоваться. Сейчас мы наблюдаем старение политической системы Кубы, которой никто не помогает, и она вырождается. Потому что в наше время быть ортодоксальным коммунистом чрезвычайно трудно.

Американский бизнес ждет кубинского пирога

Большой американский бизнес стоит за спинами политиков обеих американских партий. Его экспансия в Гавану лишит кубинцев бесплатных образования и медицины, приватизирует госсектор, убьет социальную помощь и увеличит пенсионный возраст. Один из инструментов влияния олигархов США – сеть Atlas Network, которая десятилетиями борется против социалистических правительств Латинской Америки, ставя на место левых политиков американских марионеток.

Фото © ТАСС / ЕРА / Yander Zamora

Тем временем для идеологической упаковки и слома систем существует целый сонм теоретиков современного культурного марксизма. Такие философы как Антонио Негри, Майкл Харт, Жиль Делез и их шизоморфные проекты выгодны большому американскому бизнесу – это и есть новые левые сегодня. Большинство их идей предлагают практически сознательную утилизацию людей, якобы для того, чтобы они не стали жертвами капиталистической эксплуатации.

Законы дегенерации или марксизм today

Похожий процесс идет по всему миру. Современная левая идеология – это разновидность культурного марксизма, который повсеместно перестал быть антикапиталистическим и стал сводиться исключительно к защите сексуальных меньшинств и ЛГБТ, плюс постгуманистических технократических проектов.

— Существует идея, что капитализм победит, а потом рухнет, и на его осколках можно построить цивилизацию Mad Max (с англ. — «Безумный Макс» — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами гонок на выживание). Проект, представляющий собой синтез между людьми и пластиковыми отходами – некий ктулху-центр, - говорит Дугин. - Левая идеология сейчас совсем не сталинизм и не маоизм – это скорее западный гейпарад, БЛМ, феминистский дискурс, шеиминг и дефиле разжиревших трансгендеров в собачьих намордниках, которое выдается в качестве освобождение современного человека от разных форм социальной идентичности, а проще говоря, праздник уродства.

Куба долгое время держалась и сохраняла верность старому, но поколения уходят, и нынешние марксисты считают бывших ленинцев и сталинистов разновидностью левого фашизма. Сторонники подобных идей находятся и на Кубе, потому что вырождение левой идеи больше представлено такими тенденциями, и естественно к американской оккупации у таких людей нет никаких претензий. Наркотики и их легализация - это тоже часть этого нового марксизма, поэтому в таком пограничном состоянии даже оккупацию можно не заметить.

Авторы Дмитрий Шестопалов