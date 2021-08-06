Ходорковский и гибридная война: Кто и зачем подготавливал цветную революцию в Белоруссии Как полагают эксперты, госпереворот в Минске готовился западными спецслужбами для отработки будущих операций на территории России. 5 августа, 21:40 Фото © Getty Images / Celestino Arce

К годовщине неудавшейся революции в Белоруссии государственное телевидение подготовило фильм "Беларусь против цветной революции. Часть 1". В первой части фильма было показано, как подготавливались "спонтанные" протесты в августе 2020 года. В фильм также вошло и интервью главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, в котором он заявил, что наряду с многочисленными иностранными организациями из Польши, Литвы и с Украины в попытке свержения действующего государственного строя был замечен российский олигарх Михаил Ходорковский.

По нашим оценкам, самая важная роль всё-таки принадлежит Соединённым Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берём наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Мы видим также неконструктивную роль, несмотря на братские отношения с украинским народом, нынешнего руководства Украины. ...В качестве таких стран можно назвать Чехию и некоторые другие государства, которые, преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики США Иван Тертель Председатель КГБ Белоруссии

Как полагает публицист Александр Роджерс, появление в этой компании Ходорковского не удивительно. Находясь под плотной опекой британских спецслужб, он даже в случае своего нежелания будет вынужден "работать" в их интересах.

— У него есть свои информационные сетки по бывшему СССР, свои ресурсы, которые могут обеспечить продвижение каких-либо слухов и новостей. Мы же знаем, что такие люди, как Андрей Пивоваров, так называемые журналисты из "Открытой России", принимали участие в беспорядках, так что фактура у белорусского КГБ рабочая. Тут вопрос в том, что в случае с Ходорковским это плата за покой. Он не может отказаться, это его плата за пребывание на Западе, он же понимает, что в случае чего его точно так же удавят, как и Березовского, поэтому ничего удивительного, что тут и его следы нашлись, — подчеркнул эксперт.

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При этом основным спонсором и заказчиком неслучившегося государственного переворота остаются западные спецслужбы, которые активно раскачивали ситуацию. По мнению политолога Алексея Дзерманта, для структур Ходорковского это была прежде всего тренировка для действий в России.

— Тут было много граждан России, которые рассматривали Белоруссию как полигон для отработки действий уже у себя дома. В целом же это был конгломерат из различных структур — и западных спецслужб, и нашей радикальной оппозиции, и представители российских деструктивных организацией. Да и с Украины сколько приехало, в том числе и людей под конкретные боевые задачи. У каждого из них был свой интерес, но общая цель — свергнуть законную власть и занять плацдарм для дальнейшего наступления, — сказал Дзермант.

Он добавил, что согласен с мнением, что Светлана Тихановская, ставшая символом оппозиции, в реальности никаким архитектором борьбы не была. Наоборот, она просто не понимала, что вокруг неё происходит.

— Она выступала в качестве легальной ширмы — единственным зарегистрированным кандидатом, ею прикрывались те, кто стоял за ведением подрывных действий. Очевидно, что на начальном этапе она искренне говорила, что ничего не понимает, шутила, что лучше будет жарить котлеты, что не собирается ни в чём участвовать. Но, попав за границу, где её, скорее всего, плотно обработали, Тихановская сменила своё мнение. Став знаменем борьбы с властью, она ездит по западным министрам и просит их вводить новые санкции против своей страны. При этом, конечно, она, видимо, осознаёт, что семья у неё разрушена, с мужем она уже не скоро увидится и, очевидно, по-новому планирует жизнь в целом, возможно, что и личную тоже, — отметил он.

При этом вопрос белорусских выборов стоит немного шире, чем некий "польский аутсорс"” цветной революции. В данном случае, полагает политолог Александр Дугин, речь идёт об общем интерфейсе глобалистского проекта.

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— Есть очень много деталей: пятая колонна — прямые предатели, шестая колонна — скрытые предатели среди высокопоставленных чиновников в Минске. Можно вспомнить, что и Ходорковского раньше показывали по российскому телевидению и приглашали в Кремль. Разумеется, и страны Балтии тут же, как наиболее близкие к нам соседи, являются, в общем, деталями одного интерфейса, с помощью которого и строится общая стратегия. У каждого свои задачи и своё место. Проблема Лукашенко в том, что он, так или иначе, выступает за Союзное государство. То есть он друг России, а раз друг России, то должен быть уничтожен. Это объективная картина однополярного мира, просто мы для них враги, и хуже того — конкуренты. Это просто логичное решение на уровне системы: если вы выступаете против либерально-атлантического однополярного мира — за многополярный, вы должны быть сметены. После того как удавили Березовского, что-нибудь изменилось? Нет. И если заменить всех участников, то их стратегия останется той же самой, так что ничего удивительного в том, что Ходорковский или прибалты там поучаствовали, нет, просто мы находимся внутри гибридной войны, а цель наших врагов — нас уничтожить, — заявил философ.

Напомним, в прошлом году 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно официальным подсчётам, действующий президент Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская чуть более 10%. После закрытия избирательных участков, не дожидаясь объявления официальных результатов, лидеры белорусской оппозиции повели своих сторонников на улицу, требуя пересчёта голосов. По мнению политологов, этот политический кризис стал одним из поводов для резкого сближения Москвы и Минска.

Авторы Никита Юрченко