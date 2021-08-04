Неудобный покойник: Кому выгодна смерть белорусского оппозиционера на Украине Как полагают эксперты, смерть Шишова могла спровоцировать депрессия, неаккуратная работа КГБ и начавшаяся война между разными группировками украинских нацистов. 3 августа, 21:40 Фото © Instagram / vvshishov

Пропавший 2 августа руководитель эмигрантского "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов нашёлся. Он найден мёртвым в ближайшем парке от места своего проживания. Согласно сообщению пресс-службы киевского управления полиции, при нём были мобильный телефон и личные вещи. Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Согласно заявлению товарища Шишова Юрия Шчучко, он был найден со следами избиения на лице.

Причина убийства или самоубийства сейчас устанавливается. Виталий Шишов был очень активным человеком и энергично поддерживал украинские власти в политической борьбе с Белоруссией, говорит профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Он занимался поддержкой белорусских беженцев, политических мигрантов. Перед тем как уехать из республики в Польшу или Германию, у них первая остановка на Украине, разумеется, это известно и белорусским спецслужбам. О том, что это могли быть силовики Минска, заявил известный оппозиционер Игорь Макар. В принципе, операции в Киеве для Минска не проблема. Тем более что Шишов занимался в том числе и тем, что вычислял агентов белорусского КГБ, которые, конечно, были в эмигрантской среде. Учитывая, что "Белорусский дом" в Киеве фактически принял на себя такую вот миссию контрразведки, что сам Виталий Шишов занимался тем, что вместе с товарищами по политической борьбе разгонял митинги сторонников Лукашенко в Киеве, можно согласиться, что повод его убить у спецслужб был, — считает Суздальцев.

Однако это могут быть и внутренние финансовые разборки между сторонниками этого "Белорусского дома", полагает член республиканского общественного объединения "Белая Русь" Пётр Петровский.

— По сути, эту организацию можно было назвать "Домом по распределению финансов некоммерческих организаций, занимающихся свержением государственного строя из-за рубежа", так было бы логичнее. При этом после событий прошлого года данная структура взяла на себя ещё и функции обеспечения политических эмигрантов, что резко увеличило её финансовое довольствие. В свою очередь, покойный Шишов был доверенным лицом Сергея Коротких, более известного как Малюта, нациста и человека бывшего главы МВД Арсена Авакова. Малюта, по сути, устроил там мафиозную структуру с нацистским душком, начал с того, что на войне в Донбассе стал подбирать под себя серые финансовые схемы и теперь уже сделался богатым человеком, даже самолёт свой купил. У него очень большое количество полулегального и нелегального бизнеса, в том числе он курировал и "Белорусский дом". По всей видимости, сейчас там началась драка за распределение финансов, — отметил эксперт.

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При этом, конечно, нельзя исключать и тривиальные версии о самоубийстве, связанном с психологической усталостью и общей неустроенностью в жизни, полагает публицист Александр Роджерс.

— Возможны самые разные варианты. Во-первых, у него могла быть депрессия, как у Тымчука, который взял и на ровном месте застрелился. Причина в нашем случае очевидная — человек работает против своей страны, на иностранное государство, он и для своей страны выглядит гадко, и новые "друзья" на него немного с презрением смотрят. Такое положение дел на психику вовсе не благосклонно влияет. Во-вторых, тут могут быть самые банальные разборки между нацистами, достаточно вспомнить убийство Максима Шаповала — вроде свой, тоже нацист, служил в "Азове", а убили. Вот и этого убили, вполне возможно, это они так Авакову привет передают или Малюте намекают, что ему тут делать больше нечего. Вообще, это достаточно характерная черта бандеровского движения, если посмотрим историю, то своих они резали чуть ли не чаще, чем чужих, так что, я думаю, этот Шишов не последний труп в этой организации, — заявил Роджерс.

Стоит отметить, что наиболее необычную версию об убийстве Виталия Шишова выдвинули "неравнодушные" к России пользователи соцсетей. По их мнению, к этому убийству могут быть причастны российские силовые структуры.

Авторы Никита Юрченко