Мы их РОКнули: Как Запад объясняет российские медали на Олимпиаде Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему западные СМИ пишут, что россияне вывозят золото из Токио, как с сибирских приисков. 6 августа, 21:40 Фото © ТАСС / ЕРА / TATYANA ZENKOVICH

Когда руководство России приняло непростое решение отправить нашу сборную на Олимпиаду в Токио — без гимна, флага и даже названия "Сборная России", — ряд отечественных экспертов выступили против. По их мнению, выступление на таких условиях (напомним, выставленных Международным олимпийским комитетом в рамках очередного пакета санкций против России) было бы неправильным и унизительным, поэтому Россия вообще не должна была ехать на эти Игры. Нехай сами играют.

Её Величество Реальность, однако, поставила этих критиков на место. Российская команда (формально команда РОК, но все её называют российской) — в неидеальном составе, без флага и гимна — выступает крайне успешно. По состоянию на 6 августа у неё 16 золотых медалей, при том что у находящейся на четвёртом месте Австралии лишь на одну больше. Если же брать сумму золотых, серебряных и бронзовых наград, то их у российской сборной 61 штука — и это третье место после США и Китая. По всей видимости, организаторы настолько привыкли к российским медалям, что даже причислили взявший бронзу украинский дуэт синхронисток — Марту Федину и Анастасию Савчук — к российской команде, представительницы которой, кстати, взяли золото. Сами украинки не обиделись и сказали, что с россиянами дружат, — что сразу же вызвало истерику у различных украинских активистов.

Естественно, западные СМИ и эксперты не могли обойти вниманием столь успешное выступление россиян. "We Will ROC you: как российские атлеты сокрушили токийскую Олимпиаду под псевдонимом", — пишет The Wall Street Journal, используя в заголовке фразу из легендарной песни Queen с одной изменённой буквой. По словам издания: "России формально нет на Олимпиаде, но это не остановило самую большую в мире страну от добычи золота в Токио, словно на сибирском руднике". Примерно в том же духе пишут их коллеги из США и ЕС, констатируя колоссальные успехи России в медальном зачёте. Успехи, которые их, понятное дело, не радуют.

Кто же "виноват" в русских победах? Помимо очевидных успехов тренеров часть "вины" лежит и на Западе, который, вопреки данному обещанию "перевернуть страницу" с допинговыми скандалами, ввёл против России очередной пакет санкций. Тем самым лишь разжёг спортивную злость в атлетах.

И западные СМИ с этим согласны, но не в смысле того, что эти санкции разозлили Россию, — они якобы были слишком слабыми и позволили русским побеждать. По мнению NBC News, слишком слабые санкции МОК "разозлили критиков, которые сказали, что русских МОК лишь ударил по запястью, поскольку слишком боится ввести наказание, соответствующее тяжести их преступления". "Россию отстранили от Олимпийских игр в Токио, но русские тут везде", — гласит заголовок статьи The Washington, после чего в самом тексте уважаемое издание крутит старую шарманку "бедные честные американские спортсмены, их заставили выступать против накаченных допингом россиян, которых нехороший МОК не мог по-настоящему отстранить".

"Россия продолжает насмехаться над олимпийским запретом, — пишет Yahoo Sports. — Кучка русских, одетых в цвета российского флага, забирается на подиум, слушает музыку известного русского композитора и принимает медали, которые они отвезут в Россию. Не, они однозначно не выступают за Россию. Ни в коей мере". "Россия издевается над олимпийским запретом и предлагает всем послушать классическую музыку", — возмущается The New York Times, намекая на исполняемый в честь российских триумфаторов Первый концерт Чайковского, который предложила Западу слушать представитель российского МИД Мария Захарова.

Хуже того, российские успехи не просто насмехаются над Западом — они порождают волну патриотизма в самой России. Стране, где, как известно любому читателю западных СМИ, всё ужасно, а население недовольно властью и проводимой ею политикой. Хештег @WeWillROCYou "появляется в форме граффити на зданиях в основных российских городах, — пишет американское издание Slate. — На одной из картинок в Москве изображён российский спортсмен, отправляющий на пол противника с надписью WADA на форме". По мнению издания, "скорее всего, за граффити стоят власти, поскольку все изображения, которые не одобрены государством, быстро убираются". На самом же деле народное творчество доказывает, что люди просто считают победы команды РОК своими победами, поскольку это — команда России. Одна на всех.

Кто-то ещё из коллег — журналистов и политологов — будет писать, что мы зря поехали в Токио?

Авторы Геворг Мирзаян