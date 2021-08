Естественно, западные СМИ и эксперты не могли обойти вниманием столь успешное выступление россиян. "We Will ROC you: как российские атлеты сокрушили токийскую Олимпиаду под псевдонимом", — пишет The Wall Street Journal, используя в заголовке фразу из легендарной песни Queen с одной изменённой буквой. По словам издания: "России формально нет на Олимпиаде, но это не остановило самую большую в мире страну от добычи золота в Токио, словно на сибирском руднике". Примерно в том же духе пишут их коллеги из США и ЕС, констатируя колоссальные успехи России в медальном зачёте. Успехи, которые их, понятное дело, не радуют.