Токийская война и мир российской сборной: Почему наши спортсмены победили вопреки фразам: «Их тут вообще не должно было быть» Журналист Игорь Мальцев — о несостыковках версий тренеров и спортивных функционеров в борьбе сборной ROC на Олимпиаде 9 августа, 11:31 Фото © ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

«Папа, папа, а почему на флагах на Дворцовом мосту написано чемпионат 2020 года?» «А потому что в 2021 году много чего называется 2020…». Олимпиада, которая только что закончилась в Токио в августе 2021 была тоже – 2020. То есть, как и у многих «календарных» мероприятий в эти два года, у нее была нелегкая судьба. Но мало какие из них могли сравняться по значимости с летней Олимпиадой. Проклятый китайский вирус, он ведь нарушил не только календари, он нарушил, например, графики и характер тренировок спортсменов по всему миру.

И все-таки , несмотря ни на что, Токийская Олимпиада открылась. Мировая общественность была уверена, что малейшая новая истерика по поводу коронавируса может прикрыть это мероприятие и в этом году. Но все-таки бабло побеждает любой вирус – огромной корпорации по спортивному самоопылению нужно было двигаться дальше, иначе убытки были бы уже совершенно неприличными. А еще никто никогда не знает, что у японцев на уме. Они уже, конечно, проводили Игры – в 1966, 1972 и 1998-м, но это было слишком давно для мира, который помнит только то, что было написано в «инсте» пятнадцать минут назад. Так что нервничали все.

Эта нервозность изливалась на страницы самых разных СМИ в самых разных странах — в основном в форме скепсиса с первого же дня. «Самая убогая церемония открытия», «Японцы сэкономили на шоу», «Слишком скромно» и т.д.

Но бог с ним с остальным миром. У русских тем временем была своя война. Наши спортсмены и функционеры подошли к этой Олимпиаде, продравшись через десятки унизительных процедур, лишившись флага страны, гимна страны, попав под микроскопы всех жаждущих найти хоть одну молекулу неправильного вещества в крови, заведомо подозреваемые в допинге. С надписью «читеры» на спине. И Russain Olypmic Commitee (ROC) на всех остальных местах.

Освещением Олимпийских игр в России занимались люди с чувством драматургии. Потому что в первый же день была выбрана настороженная интонация – в официальных СМИ и беспредельно хамская в таких источниках, как телеграм-каналы («нам не нужна была эта Олимпиада», «это национальное унижение», «русских обижают» и т.д). И в-общем, это было понятно: в таких дисциплинах как академическая гребля (любимый спорт линотипистов и корректоров районных и областных газет, ну вы понимаете) ROC- команда рядом не стояла, и весь государственный пиар слился со стенкой. Зачем привлекать внимание к тем надеждам, которым может быть не суждено сбыться. Но приметим один факт – высокопоставленный спортивный чиновник РФ незадолго до Игр сказал, что ожидать 20 золотых медалей для нашей команды это вполне реальная задача. Он сказал это на фоне уныния и идей «обиженности», которые разливались волнами в русских же СМИ.

Но уже на второй день стало понятно, что, скажем, девушки-баскетболистки наши не выглядят сиротками на этом празднике жизни. Потом начали интересно выступать наши боксеры, что привело затем к «золоту» Батыргазиева, «серебру» Гаджимагодмедова и даже вполне достойной «бронзе» Зенфиры Магомедалиевой у женщин.

Потом выяснилось, что и баскетболисты наши очень даже ничего.

И уже 26 июля начали раскручивать хэштег We will ROC you. Неважно, что это аллюзия на песенку английской группы, русские знали, что они вкладывают в этот тэг.

И начался разлив национальной гордости, по мере все новых и новых побед наших спортсменов.

Одновременно выросло и сопротивление со стороны так называемой «мировой общественности». Оно выражалось во многом – в брошенных фразочках «Их тут вообще не должно было быть», «Все знают, что русские – читеры». У спортсменов, проигравших русским – например, в плавании случаются неконтролируемые словоизвержения на тему «это был грязный заплыв» и так далее – за что кому-то пришлось извиняться, кому то- нет.

Со знаменитым допингом в очередной раз стало ясно, что дело мутно. Для меня лично самым важным в этом был проигрыш и нервный срыв американской Симоны Байлз. Потому что японцы не пропустили через границу «лекарства», на которых в виде медицинского исключения плотно сидит Байлз. Американцы вообще чемпионы мира по «медицинским показаниям», которые удивительно смахивают на допинг, не дозволенный больше никаким спортсменам. Узнаю старушку-Америку. Проповедовать воду и пить вино. Было бы прекрасно отменить все эти «медицинские показания», созданные для американцев – пусть соревнуются как все. Нашу команду так никто и не смог в этот раз обвинить в употреблении запрещенных веществ. И это только добавило истерики среди проигравших и среди тех, кто уже собрался проиграть.

Но к этому моменту уже Олимпиада захватила даже тех, кто совсем не собирался ее смотреть. Стало понятно, что в глубине души огромное количество людей переживает за наших спортсменов. И, конечно, горечью отдалась ситуация в художественной гимнастике, когда обе русские спортсменки Аверины остались без золотых медалей, несмотря на технические ошибки новых чемпионок. «Я чувствую, что Дину «убили». Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на семь десятых меньше, чем Дина, а у неё была ошибка больше чем на балл. Вот и всё. Надоели русские, понимаете? Надоели. Поэтому это всё делается — олимпийская чемпионка с такой ошибкой. Единственная, кто сегодня не потерял предмет — Дина Аверина», — сказала президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова. Вот такое мнение профессионалов. Но есть старинная боксерская мудрость – «выигрывать надо нокаутом». Смысл ее в том, что тогда никто тебя не обует по очкам – никакие судьи.

По моему, к этому моменту Олимпиаду уже смотрели все. Драматургия, кто бы ни был там драматургом, удалась – зритель вошел в состояние высокого патриотического экстаза. И ничего дурного в этом я не вижу.

Но на самом деле, это все сейчас перейдет в состояние профессиональных спортивных разборок и даже в возню бульдогов под ковром. Нам это не очень интересно.

А что нам реально интересно – команда ROC — пятая. Спортсмены увезли домой 71 медаль, 20 из которых золотые. Те самые двадцать золотых медалей, которые были поставлены как гипотетический вариант в рамках возможного.

Значит, прогнозы были наконец обоснованные.

Авторы Игорь Мальцев