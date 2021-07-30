Между Майданом и войной: Почему Зеленский начал зачистку силового лагеря Президент Украины не решился на военную операцию в Донбассе, что может стать причиной для госпереворота, который оппозиция наметила на осень. 29 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire

Президент Зеленский заменил начальника Генштаба Вооружённых сил Украины. На место уволенного Сергея Корнийчука был назначен Сергей Шаптала. Кроме того, в отставку был отправлен и Владимир Кравченко, занимавший должность командующего Операцией объединённых сил "ООС" (карательная операция войск Украины в Донецкой и Луганской областях. — Прим. Лайфа). Теперь её возглавляет Александр Павлюк. Также потерял пост командующего десантно-штурмовыми войсками Евгений Мойсюк, а Олег Синайко получил должность замглавы СВР Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал указ "Об основах национального сопротивления", который доводит общее количеств служащих в Вооружённых силах Украины до 261 тысячи.

Как полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин, всё это может быть связано как с возможной операцией военных сил в Донбассе, так и с вопросом лояльности командного состава к действующему президенту.

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— Либо это подготовка к силовой операции в Донбассе, в рамках которой старые генералы не могли её организовать, либо были не согласны с ней. Тут нужно понимать, что украинская армия — наследие советской, чьим традициям государственные перевороты не были близки. Собственно, генералы у нас не политики и даже не управленцы, у них другая специфика подготовки. Но, вполне вероятно, что тут может идти разговор о том, что старые военные были попросту не преданны Зеленскому и вполне могли не выполнить поставленный приказ, — отметил эксперт.

Приведённый список — неполный. Уже прошла большая перестановка в Службе безопасности Украины, снят с должности главком ВС Украины Руслан Хомчак, а также с поста главы МВД ушёл Арсен Аваков. Как полагает публицист Александр Роджерс, всё это признаки того, что Зеленский готовится к государственному перевороту.

— Он очень активно меняет верхушку силовиков, так как опасается, что в случае нового Майдана они будут ему не лояльны. Неспроста он и закон "О территориальной обороне" подписал, ряд других постановлений, замкнул непосредственно на себя ряд военизированных формирований. Всё это для того, чтобы подготовиться к возможному госперевороту, который может организовать Аваков и силы, которые стоят за ним. Неспроста же Аваков встретился со спецпредставителем США по Украине, о чём-то они поговорили, и он после этого написал заявление об увольнении. Такие люди на пенсию не уходят. В свою очередь американцы недовольны тем, что Зеленский — трус, он не выполнил поставленную задачу, не устроил бойню в Донбассе, а значит, его нужно сменить, поставить более радикальных людей. Авакову, кстати, не слабо было бы заново устроить масштабные боевые действия, — говорит Роджерс.

Для реализации Майдана на Украине всё готово, кроме одного — отмашки из американского посольства, полагает публицист Анатолий Вассерман.

— Справедливое недовольство режимом Зеленского в народе, безусловно, есть, связанное как с тем, что он не выполнил ни одного своего обещания, так и с тем, что большинство граждан Украины в целом недовольны сложившейся ситуацией. Но для очередного Майдана нет главной предпосылки — нет указания из Посольства США. Без этого условия сегодня госперевороты редко успешны. При этом разговоры о новом госперевороте уже идут, например, Илья Кива говорит, что уже осенью Зеленского могут свергнуть. Это так называемое самосбывающееся пророчество. Если достаточно шумно заявить, например, о том, что какой-то банк на грани банкротства, то люди побегут забирать свои вклады, а банк действительно обанкротится. Видимо, Илья Кива пытается таким образом организовать это мероприятие, — сказал Анатолий Вассерман.

Напомним, несмотря на ярко выраженную пророссийскую позицию сегодня, ранее Илья Кива декларировал совсем другие взгляды. Кива — экс-советник главы МВД при Авакове. В 2014–2015 годах он участвовал в карательной операции против Донецкой и Луганской народных республик, за что получил от Авакова в награду именной пистолет "Форт-17". В 2016 году он призывал к насильственной украинизации Донбасса, пригрозив местным жителям тем, что "научит их любить Украину".

Авторы Никита Юрченко