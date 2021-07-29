Вылет в трубу: Почему "Газпром" может оставить Украину без денег Как полагают эксперты, Россия после 2024 года откажется от постоянного контракта с Украиной на прокачку газа, заменив его разовым выкупом необходимых объёмов на прокачку. 28 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Алеев Егор

Только недавно закончились переговоры США и Германии по "Северному потоку — 2", а "Газпром" уже не стал бронировать на август дополнительный объём мощностей для транзита газа через Украину. Это данные венгерской торговой платформы RBP. Предположительно, российский газовый гигант собирается использовать для дополнительной прокачки газопровод "Северный поток — 2" после его достройки, а пока компенсирует недостаток из газохранилищ Европы.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинцы находятся в унизительной позе, а власть их "нагло обманывает". По его мнению, после запуска газопровода "Северный поток — 2" ей придётся ползти на коленях в Россию за газом.

— В итоге всё закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не на коленях поползём договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение, или мы просто останемся без газа, — подчеркнул эксперт.

Финансовая система Незалежной давно уже превратилась в гигантский снежный ком, который вот-вот обрушится на головы народа. За июнь государственный долг Украины вырос ещё на один миллиард долларов, составив, таким образом, 92,5 миллиарда долларов.

Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, украинский политолог не понимает сложности "газовой математики". Россия не может отказаться от транзита газа вообще, даже если "Северный поток — 2" будет использоваться на полную мощность.

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— Он не сможет вместить в себя весь объём газа, который мы поставляем в Европу, даже если все действующие газотранспортные системы, как белорусская труба, "Турецкий поток", "Северный поток" и первый, и второй будут работать на полную мощь, всё равно их мощи будет недостаточно для тех объёмов, которые Европа намерена закупать у нас. Это, кстати, сила нашей позиции, когда США настаивали на том, что Российская Федерация должна сохранить транзит через Украину, Москва спокойно ответила: конечно сохраним, а как иначе-то? — говорит эксперт.

Как полагает политолог Марат Баширов, речь, скорее всего, идёт о так называемом реверсном газе, который Украина получает от европейских поставщиков.

— Реверсная система может существовать только при прокачке определённого объёма газа через украинскую ГТС. Происходит это следующим образом: некий контрагент на Западе покупает определённый объём газа, который прокачивается через украинскую трубу, и внутри закупленного им объёма находится и украинский газ, отбор которого начинается сразу на территории Украины, не пересекая её западную границу. Чтобы так можно было делать, необходим определённый объём закупок, и вот тут и получается, что после 2024 года может получиться так, что объём прокачки станет недостаточен для реверсной покупки, а значит, украинцам придётся покупать у России напрямую, — сказал Баширов.

Он отметил, что трудность заключается ещё в том, что ГТС Украины устаревшая и ей требуется очень большой объём газа для загрузки.

— В украинской трубе требуется присутствие очень большого объёма "технического газа", то есть газа, который просто заполняет трубу. Его держат под давлением, и действует как поршень: как только в трубу попадает газ на продажу, то он выдавливает технический и сам становится техническим. Сегодня до 40% газа в трубе является техническим, при этом в современных ГТС этот объём в два-три раза меньше. Всё вместе это сильно усложняет возможность "реверсной" прокачки, — добавил он.

При этом ещё в 2014 году на Украине и на Западе существовала пугалка, что если транзит прекратится, то Россия обязательно нападёт на Украину. Однако, как полагает политолог Дмитрий Родионов, оснований для такого мнения нет.

— Транзит не прекратится, и дело даже не в том, что нас шантажируют, а в том, что объём прокачки всё равно очень большой. Украинская ГТС делалась как основная в СССР и до сих пор является очень большой. Учитывая то, что Европа начинает отказываться от угля и атомной энергетики, то потребности в газе будут в любом случае расти. Вопрос тут в другом: они хотят, чтобы мы подписали контракт на 10 лет и платили в любом случае, а мы предлагаем свою схему, чтобы мы просто выкупали необходимые объёмы, в случае если они нам потребуются. У нас, к слову, с Польшей так обстоят дела, она же тоже транзитная страна. Учитывая, что конкуренции у нас тут нет, получается, что мы в любом случае будем поставлять газ, но не постоянно, а по мере надобности. К политике это имеет весьма опосредованное отношение, — сказал эксперт.

Напомним, контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом", подписанный 31 декабря 2019 года, предполагал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020-м и по 40 миллиардов в 2021–2024 годах. Данная договорённость позиционировалась как политическая победа президента Украины Владимира Зеленского.

Авторы Никита Юрченко