Печеньки от Байдена: Почему у Лукашенко не остаётся времени на манёвры для интеграции с Россией Политолог Александр Дугин — о том, почему внучка мирового правительства Тихановская передала привет Лукашенко, состоится ли референдум о вхождении Белоруссии в состав России и что пишут западные СМИ. 29 июля, 18:27 Фото © The White House

Встреча лидера США Джо Байдена и оппозиционного политика Светланы Тихановской стала предостережением для главы Белоруссии Александра Лукашенко. Новые тезисы о "защите суверенитета", которые озвучила "параллельный" президент — результат сближения Москвы и Минска. Западные политики опасаются не только ускорения интеграции и строительства Союзного государства, но и разговоров о проведении референдума о вхождении Белоруссии в состав России.

Будущее человечества рассматривается с двух точек зрения. Согласно школе либералов международной политики, интересы которой представляет Байден, Евросоюз и транснациональные корпорации, мир должен быть подвергнут ревизии, которую проведёт международное правительство. Оно же и распределит легитимность тех структур, которые раньше были национальными государствами. Соответственно, и назначит управляющих.

Такой пример представляет собой Евросоюз: он состоит из государств, но существуют Еврокомиссия, Европарламент, МВФ, Гаагский трибунал, ЕСПЧ и другие институты, которые находятся выше, чем национальные государства, входящие в это объединение. Это прообраз мирового правительства, который воплощает идею либерализма в международных отношениях. Поэтому для Байдена легитимным правителем любого государства признаётся тот, кого он поддержал или назначил. В этой оптике Тихановская — президент Белоруссии, то есть правительство в изгнании.

Эта позиция может совпадать с реальностью, а может и нет, но она живёт в виде некоторого плана. Достаточно вспомнить, что и Евросоюз был построен не сразу. Сначала появились идеи, потом некие институты, экономическая интеграция — и постепенно он получил воплощение. То же самое либералы готовятся сделать с международным мировым правительством.

Вторая школа — реалисты в лице России, Китая, Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и Турции, которые считают, что выше национального суверенитета ничего нет. И для них нет никакого международного правительства. Никакая инстанция не может им диктовать, что можно делать на своей территории, а что нет. К этой категории относятся политики в лице Владимира Путина, Александра Лукашенко и ряда других лидеров, в том числе экс-президента США Дональда Трампа.

Байден, принимая оппозиционерку как президента, забегает вперёд, так как считает, что живёт в завтрашнем дне. Послание Тихановской, если его пересказать, звучит примерно так: "Не вздумай передать свою страну Путину, не вздумай организовать референдум. Иначе будет плохо". Причём в мире, который построили либералы международных отношений, это всё действительно. И с точки зрения либеральных массмедиа, "Фейсбука" и других глобалистских инстанций всё это серьёзно. Они описывают Тихановскую как настоящего руководителя Белоруссии, которая встретилась с равным политиком и получила от него ценные указания не позволять узурпатору, который якобы захватил власть в её стране, передать её Москве.

В то же время русские, белорусы, венесуэльцы, иранцы, китайцы и турки видят эти события иначе. Для них ничего не представляющая домохозяйка, случайно вынесенная на волне цветной революции на первые полосы глобалистской прессы, не понимая своего идиотического положения, не обладая ни моральными, ни финансовыми, ни политическими, ни стратегическими рычагами, всерьёз играет некую безумную роль внучки мирового правительства. Для нас это крайне комичная ситуация.

Однако две этих реальности сосуществуют, когда одна не отменяет другую. Вспомним эпоху СССР: в одних странах строили капитализм, в других — коммунизм. А сейчас за будущее схлестнулись силы другой конфигурации. Либералы в международных отношениях и реалисты. Как Путин обладает 101% суверенитета, так и Лукашенко. Тихановская же пытается сказать, что она имеет полноту власти в парадигме мирового либерализма.

И как бы всё это не выглядело абсурдным, проекты глобалистов воплощаются в жизнь. Казалось бы, нелепая политика — гендерная идея, но сейчас каждая база НАТО — это форпост продвижения трансгендеров и гомосексуальных браков. А каждый западный посол надевает юбку и женские туфли и выходит на гей-парады.

Эта битва между либерализмом и реализмом давно уже находится в стадии гибридной войны. Потому что противоположенный лагерь не оставит в покое ни одно суверенное государство. Любые неполадки, протестные настроения, промахи в управлении государствами будут использоваться, чтобы раскачать ситуацию, профинансировать недовольство народа и оказать технологическую — а при возможности и военную — помощь оппозиции.

У Лукашенко есть поддержка со стороны России, один бы он не выдержал такого давления. За ним ядерная держава, поэтому у реализма есть очень серьёзные аргументы. Глава Белоруссии не выстоит под таким напором, он уже прекрасно это понимает. Поэтому встреча Байдена и Тихановской, можно сказать, ставит печать на объединении Москвы и Минска.

Авторы Александр Дугин