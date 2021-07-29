Тайные сообщения, которые президент зашил в статью об Украине Почему Россия отказалась от нескольких миллионов русскоговорящих полицаев и когда мы вступим в игру против Украины, расшифровывал между строк в статье главы России писатель Олег Дивов. 28 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" — скромный и недооценённый шедевр коммуникации. Она несёт прозрачный месседж кому надо, но вы, не будучи прямым адресатом статьи, можете трактовать её как угодно. Вне зависимости от страны проживания и политических взглядов каждому толкователю достанется по своему Путину.

Если вы украинские журналисты, у вас будут разные имперские Путины. А если американские — то пугающие. Достаточно оценить разброс мнений The Sun и National Interest, чтобы увидеть: там ничего не поняли, но остались очень довольны собой. Другой вопрос, хотел ли кто-нибудь чего-то. Судя по заголовкам статей некоторых иноагентов — вряд ли. По хамству и пошлости эти заголовки кроют самые злобные передовицы советской прессы в самые глухие её времена. Иноагенты такие не со зла, им просто нечего сказать, остаётся цитировать реакцию блогеров.

И, напротив, в Луганске и Донецке, если отследить их актуальную публицистику, все, кажется, уверены, что всё поняли верно. Это естественно: если они не будут так думать, а прочтут статью внимательно, на их долю останутся заголовки, до которых иноагентам ещё нужно упасть. Но все настолько погрузились в спасительный самообман, что начинаешь опасаться: а как там основные адресаты? Увидели что надо?

Это старый приём, о котором в новейшие времена не очень помнят или не очень верят в его реальность: обмен сообщениями в формате открытых писем.

Делается статья, адресованная ограниченному кругу лиц, и выкладывается на публичный ресурс. Какой резонанс статья вызовет в народе или народах, не имеет значения, потому что реакция адресата бесценна на общем фоне. Путин этим развлекается со времён "мюнхенской речи".

В статье про то, что русские и украинцы — один народ, виноваты во всём большевики, а мы мирные люди, но у нас — бронепоезд, раскопать эти сообщения с одного взгляда непросто. Они так явно выпадают из общего контекста, что сначала кажется: ой, а не обманки ли это? Но если приглядеться — нет. Там просто нет больше ничего важного. Всё остальное — сплошной обманный ход. Даже идея единого народа скорее служебная и больше работает для наведения тени на украинский плетень.

Отсюда и столько интерпретаций типа "в огороде бузина, а в Киеве демократия". Наблюдатели утонули в белом шуме, зацепились за ложные сигналы. Наконец, у многих просто каша в голове и искажённое видение будущего, потому что за ясные мозги и понимание реальности не заплатят.

Обласкать украинцев, не предав анафеме их национальный истеблишмент со времён, когда протоукры рыли Чёрное море, — задача неразрешимая. Либо ты говоришь украинцам в глаза, что их верхушка всегда думала только о том, кому бы продать свой народ (а потом — что продешевила и надо включать заднюю), либо ты неминуемо лукавишь, и это будет заметно. Но, по версии Путина, украинцы вообще не народ; а лидеры этого ненарода, за редким исключением, что отдельно подчёркнуто, были молодцы и тянулись к России. То есть ни продавать, ни предавать украинцев туда-сюда по два раза за одно правление было некому. В таком контексте даже персонажи типа Мазепы и Петлюры смотрятся уныло, а история Украины теряет весь свой драматический колорит. Пока на арену не выходят большевики, которые, по Путину, ответственны за то, что мы сейчас расхлёбываем.

Но даже большевики, по Путину, обижают Украину как-то вяло. Они не холокостят, а просто делают досадные ошибки. И, главное, мучают они украинцев не за то, что те украинцы, а потому что сами большевики — большевики, порода такая. Солженицын бы одобрил, Украина не оценит.

Короче, Путин оглаживает украинцев, но делает это без уважения.

Получается в целом неубедительно, поскольку месседж "народ у вас хороший, но последнюю тысячу лет ему не везло с вождями" вступает в конфликт с текстом, где ни народа, ни вождей, а главное — с концепцией "мы все русские, просто нас разорвали на части". А где драма украинского народа, который тяжко страдал, но Путин видит путь к спасению? Где сказано, что народ угнетали за его природный демократический менталитет, который Путин видит и ценит? Вообще ни слова о том, что украинцы особенные, хотя Путин обязан понимать это. А он делает вид, что не понимает.

Наоборот, украинцев ставят на одну доску с русскими и белорусами, да ещё и предлагают радоваться. Естественно, после такого потока оскорблений им проще рассуждать об имперской политике, агрессивных устремлениях и параноидальной жажде власти Путина. Вместо того чтобы прочесть сообщения, зашитые под подкладку статьи. Они неприятные, конечно, кто бы спорил.

Но любой непредвзятый аналитик мог их сформулировать ещё в 2014 году, сразу после Майдана. Это шокирует людей с непривычки, проверено. Но вы не распространяйте, вы рефлексируйте.

Свободная, демократическая, европейски ориентированная, то есть потерявшая суверенитет и де-факто упавшая под внешнее управление, Украина представляла для России ощутимую проблему. Да, она быстро закрыла бы нашу базу в Севастополе. Да, она могла поставить десять-двадцать мегатонн дешёвого пушечного мяса под знамёна сухопутных войск НАТО. Но главное — Украина была способна ввести на территорию России миллион-другой русскоговорящих полицаев.

В случае полномасштабного наземного конфликта полицейский фактор перекрывал военный с огромным запасом. Мало раздробить державу на мелкие кусочки и дезорганизовать, надо зафиксировать её в таком состоянии.

Видите ли, если кто ещё не понял, война завтрашнего дня — это не кибератаки в виртуале, а лютая архаика — драка за территории и транспортные коридоры; в меньшей степени — за ресурсы. Отдельный бизнес — поддержка суверенитетов на экспорт. Опять-таки с целью удержания транспортных коридоров.

Но могло быть и наоборот — не мы их, а они нас. Любой генштаб обязан это учитывать. И соответственно выстраивать долгосрочную стратегию сдерживания опасных соседей. А потом, однажды Верховный главнокомандующий напишет статью, в которой будет сказано почти открытым текстом следующее.

Первое: мы не позволим использовать вас как военную силу против России. Значит, не надейтесь вступить в НАТО. Донбасская рана будет кровоточить, пока Украина не распадётся. И задавить Донбасс мы вам не дадим, не надейтесь, сказано же: будет кровоточить, долго и мучительно.

Второе: когда Украина начнёт распадаться, мы вступим в игру. Не раньше и не позже. Значит, не надейтесь, что мы нападём. Нема дурных, вы сами развалите свою страну.

Третье: когда Украина начнёт распадаться, берите столько суверенитета, сколько можете унести, и тащите к нам, мы вас примем как родных. Ведь мы же одной крови... В смысле один несправедливо разделённый народ. Всё ясно?

Осталось проговорить то, чего Верховный не сказал. Такие вещи в договорах пишут мелким шрифтом. В отличие от Конституции СССР, нынешняя Конституция РФ не даёт субъектам права на выход из состава Федерации. На двери в Россию написано: "НЕТ ВЫХОДА".

Вы можете только войти. И наконец-то разделить с Россией её судьбу раз и навсегда.

И если бы меня спросили, я бы сказал: это нужно далеко не всем. И точно не все это заслужили.

Авторы Олег Дивов