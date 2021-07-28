Общая граница России и НАТО: Турция начинает ползучее поглощение Азербайджана Политолог Дмитрий Родионов — о том, что совместная тюркская армия грозит поглощением сил Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Туркменистана и созданием общей границы с Турцией — членом НАТО. 28 июля, 17:05 Фото © Shutterstock

Анкара и Баку ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в азербайджанской Гяндже. По его словам, в рамках договорённостей в том числе проводятся и военные учения двух стран. "Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей", — подчеркнул он.

В эти дни в Баку проходят мероприятия с участием глав парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана. Во вторник состоялась первая трёхсторонняя встреча, по итогам которой была подписана Бакинская декларация, направленная на развитие межпарламентского диалога, двустороннего и многостороннего сотрудничества, совместную работу над региональными и глобальными вопросами, представляющими взаимный интерес. "Это сотрудничество продолжается, и, создав нынешний формат, мы определили для него рамки", — заявил Шентоп.

Интересно, создание совместной армии попадает в рамки межпарламентского сотрудничества? Сомнительно. Но то, с какой уверенностью говорит Шентоп, демонстрирует, что это не стихийно возникшая инициатива спикеров парламентов, это идея, давно вынашиваемая на уровне высшего политического руководства.

Кроме того, состоялась встреча Шентопа с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Азербайджанский министр поприветствовал подписание Бакинской декларации председателями законодательных органов трёх стран. Он также провёл аналогию с подписанной в июне Шушинской декларацией. По его словам, посещение турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Шуши также имело важное значение для всего мира.

Стоит отметить, что всё это происходит на фоне очередного обострения на армяно-азербайджанской границе. Комментируя ситуацию, Мустафа Шентоп заявил, что обстрелы со стороны Армении являются угрозой для безопасности региона и могут привести к региональной войне. Он также напомнил, что Турция всегда поддерживает Азербайджан, в том числе во время 44-дневной войны.

Ситуация напоминает намёк на вероятное вмешательство Турции в возможный конфликт. Согласно упомянутой уже Шушинской декларации, стороны обязуются помогать друг другу в случае войны. Иными словами, это что-то вроде мини-НАТО или ОДКБ, где один за всех и все за одного. Только с двумя участниками.

В Азербайджане давно культивируется концепция "одна нация — два государства", которая, по сути, символизирует глубокую зависимость Баку от Анкары просто потому, что в альянсе двух неравных государств более слабое будет неизбежно зависеть от более сильного. А навязывание принципа "одна нация", когда народы всё же разные при всём родстве, означает неизбежное "отуречивание" с постепенной потерей Азербайджаном собственной самоидентификации.

Баку уже давно получил самостоятельность. В первые годы независимости к власти пришли радикально антироссийски и протурецки настроенные силы. Азербайджан для нас был потерян, даже несмотря на то что ещё в марте 1991-го 87% азербайджанцев проголосовало за сохранение СССР (Армения тот референдум просто проигнорировала).

Ещё в 1992 году президент Турции Тургут Озал сказал: "Тюркский мир станет доминирующим фактором на евразийском пространстве от Балкан до Китайской стены". А при его преемнике Сулеймане Демиреле активно начала внедряться концепции "одна нация — два государства", поддержанная тогдашним президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, который хоть и был выходцем из советской номенклатуры, сделал ставку на Турцию.

Все эти годы зависимость Баку от Анкары — как экономическая, так и военно-политическая — росла. И апогеем стала как раз прошлогодняя карабахская война, победа в которой была одержана Азербайджаном с помощью Турции. На этом фоне многократно усилилось военно-техническое сотрудничество двух стран, Анкара начала активно теснить Москву, которая ранее доминировала на местном рынке вооружений, началась кадровая замена в азербайджанской армии на более лояльных Турции людей: от офицерского состава, проходящего обучение в турецких вузах, до рядовых, постоянно участвующих в совместных с Турцией манёврах. Так или иначе, всё это время принцип "одна нация — два государства" не претендовал на перерастание во что-либо большее. Речь шла всё-таки о двух государствах.

Могут два государства иметь одну совместную армию? Разумеется, нет. В противном случае это уже будут не два государства, а как минимум — конфедерация. В своё время существовали общие ВС СНГ, но это было не объединение, а наоборот — инструмент более безболезненного разделения ВС СССР, и просуществовал он ровно столько, сколько нужно было для создания собственных армий республик. ЕС сегодня много говорит о "европейской армии", но ЕС это практически единое государство с общей валютой, таможней и т.п.

А совместная тюркская армия сегодня — это совместная таможня завтра, а чуть позднее общая валюта, полиция, суды? И бац, уже вроде бы как нет двух независимых государств. Концепция "одна нация — два государства" сначала превращается в "одна нация — полтора государства", а потом будет уже одно государство.

Как я уже говорил, учитывая разницу в размерах и потенциалах, это будет не объединение, а поглощение большим меньшего. Только поэтапное, ползучее. Таким образом, через несколько лет мы рискуем снова получить совместную границу с Турцией. Только уже за счёт наших бывших территорий. И ещё одну границу с НАТО!

Да, ещё момент. Шентоп говорит не о совместной турецко-азербайджанской или азербайджано-турецкой армии, а о совместной тюркской армии. А это уже намёк на то, что в будущем к ней могут присоединиться армии других тюркских государств: Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. В общем, есть где разгуляться мысли, если не забывать про проект Великого Турана, рождённый в недрах МИ-6.

Долгие годы эксперты твердили, что нет такого проекта, это утопия, идеалистическая концепция, что-то вроде "Русского мира". Но как же быть — Турана пока нет, а тюркская армия уже есть, вернее, планируется?

Напомню, после окончания второй карабахской войны некоторые наши СМИ уже били тревогу, обращая внимание на растущее военно-техническое сотрудничество Турции с тюркскими странами Средней Азии, всерьёз высказывались опасения появления у нас под боком "тюркского НАТО". И опять же, в Турции все эти опасения высмеивали.

Но вскоре появилась Шушинская декларация, которая фактически стала манифестом создания военного блока. А дальше сам Эрдоган объявил о возможном появлении в Азербайджане турецкой военной базы.

Авторы Дмитрий Родионов