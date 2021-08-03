Проходной двор на границе: Как Лукашенко сводит счёты с Прибалтикой Мигранты будут попадать в Евросоюз независимо от того, открыта или нет граница с Белоруссией, однако, чтобы Лукашенко перестал держать её открытой, Европе придётся снять с него санкции. 2 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

В Литве продолжает расти количество задержанных мигрантов за сутки. Как сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Департамента статистики Литвы, большинство мигрантов — граждане Ирака, дальше с большим отрывом следуют беженцы из Конго, Камеруна и Сирии. Кризис начался в середине июня этого года. Под тяжестью введённых против него Западом санкций Минск отказался самостоятельно решать вопрос размещения беженцев, перестав чинить препятствия их перемещению через границу с Евросоюзом.

— Это самое большое число людей, задержанных на границе за сутки, с начала года. Предыдущий рекорд был установлен 28 июля, когда в республике задержали 171 человека, — говорится в сообщении.

Акция протеста в Вильнюсе против размещения нелегальных мигрантов в населённых пунктах Литвы. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Всего с начала года в прибалтийскую республику сделали попытку попасть 3832 нелегальных мигранта. Всё это может продолжаться бесконечно, считает политолог Марат Баширов.

— Страны, а прежде всего Литва и Белоруссия, должны будут договориться между собой, чтобы такое попустительское отношение к переходу границы было прекращено. При этом очевидно, что отношения между странами уже настолько накалились, что перешли в состояние личных. Лукашенко прекрасно понимает, что, не ограничивая перелёты самолётов из Ирака или Сирии в Минск, он работает на эту ситуацию. Это своеобразная форма давления. Что может сделать Вильнюс? Только отказаться от санкционного давления. Любой марионеточный режим, даже такой, как в Литве, всё-таки определяет сам себе рамки беспрекословного подчинения патрону, и вполне возможно, что Лукашенко вынудит Прибалтику отказаться от той санкционной политики, которую она проводит против него, — отметил эксперт.

Санкционное давление в конечном итоге переводится в денежный эквивалент. То есть речь идёт о том, что из-за санкций кто-то теряет финансовые потоки.

Центр регистрации иностранцев в литовском Пабраде. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

— Вот, скажем, если взять, сколько Литва потеряла из-за утраты транспортных потоков, из-за отказа от покупок белорусской энергии, а всё это в конечном итоге ложится на плечи рядового гражданина, то у страны появляется весьма сильный аргумент. Я не думаю, что патроны Литвы будут её контролировать до мельчайших деталей. Да и сама Прибалтика понимает, что Белоруссия тоже выкручивается как может, авиарейсы из стран Азии всего лишь загружают белорусскую авиацию, которая осталась без европейских рейсов. Так что Лукашенко нужны нормальные отношения с Европой не меньше, чем Европе с ним, — полагает политолог.

МИД Литвы призвал ЕС ввести против Белоруссии новые санкции за «организацию нелегальной миграции". Вместе с тем Вильнюс пообещал отказаться от этой идеи в случае нормализации ситуации на границе. По мнению аналитика Александра Роджерса, Литва может пойти даже на отказ от уже введённых санкций, чтобы урегулировать кризис.

— Насколько мне известно, они действительно готовы снять санкции против Лукашенко, только пусть он взамен больше не пропускает мигрантов. В принципе, Литва — страна бедная, граница большая, инфраструктуры у неё нет, лагерей нет. А ещё, так скажем, приезжие из стран Ближнего Востока не всегда честные и законопослушные граждане, так что ясно, чего она опасается. При этом, что интересно, Белоруссия так может и с остальными соседями поступать — с Польшей, например. Пока у поляков проблем нет, они сами продумали схему, по которой нелегалы бегут дальше в западную Европу, поэтому пока они продолжают конфронтацию, но если и тут откроют шлюзы? — задаётся вопросом Роджерс.

Речь идёт не столько о проблеме с Белоруссией, сколько в целом о провале европейской политики по миграции, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. По его мнению, Евросоюзу нужно не только начать сотрудничать с Белоруссией в вопросе контроля за потоком мигрантов, но и в целом уважительнее относиться к этой стране и наконец начать проводить более осмысленную политику по всему периметру.

Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

— Понятно, что Литва теперь говорит, что не будет настаивать на введении антибелорусских санкций, но это смешно. Речь идёт не о ней одной, а о Евросоюзе в целом. Да, Лукашенко может предложить сделку, закончить безумные санкционные войны и прекратить этот кавардак с границами. Но Белоруссия — это ведь не единственное место, откуда приходят мигранты. Ясно, что литовская граница просто не оборудована по нормам Евросоюза, но этого всё равно было бы недостаточно. Нужно комплексное решение — сначала отлавливать всех на границе, проводить работу с беженцами, которые проникли в ЕС, тех, которые не хотят интегрироваться, — отправить домой, остальных, возможно, искусственно интегрировать в европейское сообщество, — считает Мирзаян.

Марат Баширов напомнил, что наиболее значительный наплыв мигрантов в Евросоюз происходит через Средиземное море и Балканы, а вот причиной для того, чтобы они начали свой долгий путь, как правило, являются войны, развязанные в том числе по инициативе политиков из Евросоюза.

Авторы Никита Юрченко