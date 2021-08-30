Сделка с ИГИЛ : Сколько бойцов "Исламского государства" находится в Афганистане, каковы их цели и кто ещё мог устроить теракты в Кабуле Серию терактов в Кабуле назвали открытием второго фронта войны в Афганистане. Кому может быть выгоден взрыв, что прячут за афганским ИГИЛ и для чего США оставили террористам оружие на $85 млрд. 29 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Скелет сирийского голема Исламское государство Ирака и Леванта*, созданного на разорённых Западом территориях Ирака и Сирии, прислал свою весточку Вашингтону, унеся жизни более 210 человек в аэропорту Кабула и у отеля Baron Hotel, 13 из них были военнослужащими США, остальные — афганцы. По разным оценкам, в республике сейчас сосредоточено от одной до трёх тысяч бойцов ИГИЛ*, большая часть из них находится в Кандагаре. Эксперты заявили, что теракты продолжатся, однако есть версия, что использование громкого бренда ближневосточных радикалов лишь прикрытие для завуалированных разборок талибов с США.

На спешно организованной пресс-конференции американский президент заявил, ссылаясь на разведку, что теракт в Кабуле организован афганской ячейкой ИГИЛ. Тем самым отведя подозрения от захвативших власть талибов, которые контролируют Кабул и аэропорт. Поскольку США не успевают вывести все свои подразделения и ЧВК, им важно продлить срок, который может не ограничиться 31 августа. Взамен "Талибан"* будет рассчитывать на лоббирование американцами своего исключения из списков международных террористов.

Сообщение центрального командования Вооружённых сил США об уничтожении координатора ИГИЛ в провинции Нангархар укладывается в ту же логику, поскольку общественности не было предоставлено доказательств работы беспилотника и событие произошло достаточно далеко от центра. Взрыв недалеко от аэропорта Кабула, где от ракетного удара США был разрушен жилой дом и погибло шесть человек, четверо из них дети, лишь демонстрирует продолжение "тактики возмездия" США, которая направлена скорее на внутреннюю аудиторию Штатов, считают эксперты. Местные СМИ пишут, что целью удара был смертник, намеревавшийся атаковать аэропорт.

Финансирование радикалов в Сирии и Ираке ближневосточными режимами, их связь с разведками Запада закончились, по мнению экспертов, ударом по своим же спонсорам. Сторонников "Исламского государства" уже давно называют мусульманскими троцкистами, готовыми перекинуть пожар революции на соседние страны. Но так ли это и что представляет собой ИГИЛ в Афганистане сегодня?

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ISIS (ИГИЛ. — Хорасан) — это сборка пакистанских, афганских талибов, исламистов из республик Средней Азиии. Основная зона контроля — северные сельские районы страны. Первостепенная задача радикалов — создать платформу для расширения "Исламского государства" в Центральной и Южной Азии. Отчасти акты террора — это ещё и способ напомнить о себе и завербовать в свои ряды молодёжь, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ "ВШЭ" политолог Андрей Чупрыгин.

— Филиал ИГИЛ в Афганистане отличается от своих собратьев с территории Сирии и Ирака меньшим количеством боевиков. Вспомним историю, Афганская ячейка образовалась шесть лет назад. После того как ближневосточный ИГИЛ взял Мосул, небольшая часть отделилась и вышла из "Талибана", присягнув Абу Мухаммаду аль-Аднани и назвав себя ИГИЛ (Хорасан). В Афганистане они никогда не вели масштабных боевых действий. У них есть базы на территории республики, предположительно, их численность в районе 1000–1500 бойцов, по некоторым оценкам, достигает 3000 человек, — сказал Чупрыгин. — Теракт — дело кабульской ячейки, а не гастролёров из провинции. Они находятся в постоянной конфронтации с "Талибаном", который пытаются их если не уничтожить, то контролировать, потому что не готов терпеть претендента на территориальные приобретения в Афганистане.

В прошлом большая часть потерь состава и руководства афганской ячейки ИГИЛ была результатом воздушных операций под руководством США и властей Афганистана. Обычно ИГИЛ создаёт оперативные альянсы с другими группировками для проведения разрушительных атак. Большинство нападений в прошлом было направлено на национальные меньшинства — афганских хазарейцев, сикхов или на журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, разрушая при этом и правительственную инфраструктуру. Потому что искусственный хаос позволяет им вербовать других боевиков и ставить под сомнение любую власть, которая не может защитить местное население.

Кто устроил теракт в Кабуле

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Что происходит на самом деле в Афганистане, сейчас плохо понимают во всём мире. Поскольку ни талибы, ни пакистанская разведка не готовы делиться информацией. Сами афганцы заявляют о связях "Талибана" с ИГИЛ. Вице-президент свергнутого правительства Амрулла Салех, примкнувший к повстанцам в Панджшерском ущелье, написал в соцсетях о том, что организации радикалов взаимосвязаны.

— Каждое доступное нам доказательство говорит о том, что ячейки ИГ уходят своими корнями в "Талибан" и "сеть Хаккани"*, в частности те, которые активны в Кабуле. Талибы, отрицающие связи с ИГ, идентичны/похожи на Пакистан, отрицающий существование Кветтской шуры. Талибы хорошо научились у своего патрона, — написал Амрулла Салех.

В целом до сих пор не понятно, кто конкретно организовал теракт. Заявление ИГИЛ о своей ответственности может быть лишь прикрытием совершенно других операций, полагает профессор МГУ политолог Андрей Манойло.

Если афганская ячейка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт, не факт, что это они и сделали. ИГИЛ свойственно лепить свой бренд, поэтому взорвать аэропорт мог кто угодно, например остатки каких-то групп военных, которых не взяли на американский борт, они так отомстили. Причём с равной вероятностью это могли сделать сами талибы, чтобы припугнуть партнёра и держать его в тонусе, это их типичная тактика. Взрыв был направлен именно против американцев, гибель 200 афганцев — сопутствующий урон. Андрей Манойло Политолог

По его словам, теракт был хорошо продуман. Об этом говорит большое количество жертв.

— Даже если это сделали талибы, США сейчас не могут признаться в этом, им предстоит вывезти множество людей. Признание означало бы смерть оставшихся в Кабуле. Вероятно, они договорились, что американцы уносят ноги и кого-то забирают, а талибы демонстративно смотрят в другую сторону, не замечая, кого забирают. Поэтому Байден поспешил заявить, что это ИГИЛ, которое не контролирует территорию вокруг аэропорта, и неясно, где оно находится. Комична и американская реакция — единичные расправы с дронов и ошибочные попадания ракет в дома. Не были показаны кадры уничтожения боевиков в обоих случаях, — отметил Манойло.

Развитие ситуации позволяет сделать вывод, что Талибан* не намерен добивать американцев. Эксперты считают, что талибы рассчитывают договориться с Вашингтоном об их исключении из международных списков радикалов.

— На это влияет и один из самых крупных мотиваторов — сопротивление в Панджшерском ущелье во главе с Масудом-младшим. Поэтому они не будут сейчас жестоко поступать с американцами, — убеждён профессор МГУ.

Ещё одна версия происходящих событий в Афганистане заключается, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, в том, что и ИГИЛ, и "Талибан", и моджахеды — детище британских и американских спецслужб.

Это разные отделы разведок, так что американцы могли спровоцировать этот взрыв сами, чтобы, при возникновении переговорного процесса по урегулированию афганской проблемы, возглавить его и исключить соседние страны, такие как Иран, Китай и Россия Алексей Леонков Военный эксперт

Чёрный рынок оружия в Афганистане

В короткое время филиал ИГИЛ в Афганистане может увеличить число бойцов за счёт спящих ячеек. А оружие, оставленное американцами, досталось не только талибам, но и бойцам Хорасан. Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает, что тысячи бедняков из Средней Азии и даже Европы могут оказаться в числе завербованных ИГИЛ.

— Ситуация прояснится через месяц. Есть предположения, что прорыв радикалов будет связан с коридором в Китай или на территорию Индии и Пакистана. Всё оружие, оставленное американцами, может попасть на чёрный рынок, так как не будет просто так лежать на складах. В Афганистане нет никакого учёта, это всё было сделано специально. Если вспомнить Украину несколько лет назад, когда там взрывались склады, — за подрывами стояла торговля оружием. У них всё продавалось, чтобы спрятать концы в воду. В Афган специально завезли оружие, сейчас оно распространяется, — считает Хатылев.

США пробивали десятилетия выход к Китаю, но у них ничего не получилось. И теперь мы наблюдаем диверсию. Китай подталкивают к захвату Тайваня и войне за превосходство в Индокитае. Уже сейчас китайский флот превышает американский в полтора раза. Афганистан в этой связи выглядит ещё и как звено в цепи взаимосвязанных событий, которые перекроят геополитическую карту. Заметьте, все американские СМИ уже сделали вывод о несостоятельности команды Байдена, о необходимости его замены — на кону новая гонка вооружений Сергей Хатылев Военный эксперт

Талибы начнут торговать высокотехнологичным оружием, для использования которого у них нет даже специалистов. А покупатели найдутся в Юго-Восточной Азии, часть оружия перетечёт через Пакистан.

— Сами талибы относятся к производству наркотиков негативно, но считают, что производить и продавать их на сторону для поддержания своих целей и идей можно, поэтому активно перехватывают наркобизнес. Вместе с мощностями по производству (выращиванию и переработке) они сейчас получают от американцев (вероятно, по взаимной договорённости) каналы сбыта — клиентскую базу, по которой наркотики шли раньше, — предполагает Манойло.

Политолог считает, что оружие потечёт по этим же каналам сбыта на чёрные рынки Косова и Латинской Америки.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Елена Стафеева