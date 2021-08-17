Истинные хозяева афганского наркотрафика из Европы: Почему победа "Талибана" — только начало борьбы за свободный наркотранзит из Таджикистана Автор телеграм-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, кто готов встать за спиной талибов после установления шариата и расправы над неверными и почему война не закончится. 17 августа, 12:24 Фото © Getty Images/MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Новые реалии Афганистана, где впервые в мировой практике к власти пришла террористическая организация, а мир де-факто это признал, заставляют задуматься о будущем государственного строительства на этой многострадальной земле. Как "Талибан"* собирается выстраивать политические институты, без которых невозможно полноценное функционирование государства? Если с судебной системой всё более или менее понятно — шариатский суд, где закон — это Коран, то вопросы армии и экономики являются более сложными, и радикалам придётся поломать над этим голову. Пока "Талибан" был партизанской организацией, вопросы снабжения войск, рекрутирования новых членов, консолидации финансовых потоков и распределения средств решались по классической схеме любого полуподпольного движения и не требовали каких-то особых знаний или навыков.

Основа военной экономики "Талибана"* — это налог на местное население, получение спонсорской помощи из внешних источников и плантации опиумного мака. Афганистан является практически монополистом в этой сфере и покрывает 90% мировой "потребности" в героине. Что интересно, до начала американской операции в Афганистане в 2001 году талибы боролись с производством героина, приравнивая наркотики к алкоголю, или по крайней мере делали вид. После начала операции западной коалиции производство опиатов на территории Афганистана начало расти в геометрической прогрессии. Лидеры талибов даже издали соответствующую фетву, где указывалось, что экспортный героин — это оружие против иностранных захватчиков. И если они могут бомбить кишлаки, убивая мирных декхан, то и талибы в свою очередь будут наносить удары по ним путём экспорта героина и метамфитамина и усиления наркотической зависимости в странах Запада.

Нельзя не признать, что подобное логическое объяснение наркоторговли ловко обошло религиозные догмы и позволило заработать миллиарды долларов, на которые "Талибан" смог не просто влачить существование, но и победить. Хотя, как говорят некоторые специалисты, доля наркоторговли в общем бюджете "Талибана" не превышала 20%. Это, в принципе, неудивительно, так как талибы в первую очередь выступали как оптовики или вообще торговали сырьём, основные деньги получали их партнёры, имеющие разветвлённую клиентскую сеть. То, что героин вывозился военными бортами США, Великобритании и Турции, давным-давно стало секретом Полишинеля.

Северный маршрут поставок героина проходит через республики Средней Азии, прежде всего Таджикистан. Российские силовики неоднократно били тревогу по поводу того, что трафик наркотиков из Таджикистана "крышуется" определёнными силами на высоком уровне в этой республике. Я уже не беру в расчёт тот момент, когда практически в каждом самолёте, летящем рейсом Душанбе — Москва, присутствует "глотатель", везущий в своём желудке целлофановые пакеты с героином. Такой способ дополнительного заработка весьма распространён среди ищущих работу в России мигрантов. Они летят, не делая ни глотка воды в течение всего рейса. Кстати, это один из признаков, по которым их вычисляют оперативники.

Едет к нам афганское "белое золото" также фурами и поездами. Скандалы, когда работники железных дорог Таджикистана были пойманы с поличным, случались неоднократно. Но не наркотрафиком единым славятся Афганистан и Таджикистан. Ещё одним серьёзным экспортным товаром являются драгоценные камни, которыми богата северо-восточная провинция Бадахшан. Они, конечно, не несут такой смертельной опасности, как героин, однако точно так же попадают под УК РФ. Варварская добыча прежде всего, конечно же, рубинов, когда методом обычного взрыва породы пытаются добыть камни, весьма распространена в этих регионах. К тому же надо учитывать, что Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) контролируется властями Таджикистана весьма условно. И в целом Бадахшан представляет собой скорее единый экономический и этно-культурный регион, хоть он и располагается на территории разных государств.

Афганистан вообще богат на полезные ископаемые. Одного лития там содержится порядка 40% от общемировых запасов. И наверняка крупнейшие мировые игроки сейчас будут пытаться договориться с правительством "Талибана" о концессиях на разработку афганских недр. Талибам, как я говорил выше, придётся строить государственные институты, но любая попытка построить что-то без экономики, тщетна.

Вряд ли победившие радикалы пойдут вновь на запрет маковых посевов и производства героина. Во-первых, они уже давно встроились в мировой наркотрафик и терять миллиарды явно не захотят. Во-вторых, религиозный запрет легко обойти тем, что война ещё не закончена. Есть у революции начало, нет у революции конца. В своё время западные правительства пытались бороться с маковыми посевами в Афганистане не только кнутом, то есть сжиганием мака с самолётов, но и пряником. Каждому дехканину предлагали сумму в 300 долларов, если тот на своих полях будет выращивать не мак, а пшеницу. Афганцы с удовольствием брали деньги и продолжали выращивать мак. Не удивлюсь, если нечто подобное, только уже на гораздо более серьёзном уровне, талибы провернут и сейчас. Будут брать миллиарды долларов у доверчивых европейцев на замену сельскохозяйственных культур, для картинки сжигать несколько полей и демонстрировать счастливого селянина, осознавшего преимущество выращивания пшеницы над маком. Только экспорт героина от этого не упадёт. Это слишком серьёзный бизнес, чтобы уходить из него по моральным или религиозным мотивам.

Тут мы в очередной раз возвращаемся к опасности экспансии талибов за пределы международно признанных границ Афганистана. Россия увеличивает свою группировку в Средней Азии. Да и граница с Исламским эмиратом Афганистан наверняка будет усилена. Что серьёзнейшим образом отразится на трансграничной торговле и прежде всего контрабанде наркотиков, в которой заинтересованы люди по обе стороны границы. И решить вопрос с бесконтрольным трафиком героина из Афганистана талибы могут, включив Таджикистан в зону своего непосредственного контроля. Поэтому единственным условием, при котором "Талибан" не пойдёт на подобный шаг, будет крайне высокая цена, которую не смогут окупить маковые поля и нарколаборатории.

Но отойдём от "великого героинового пути" и поразмышляем, что будут делать основные бенефициары наркотрафика. 20 лет героин вывозился военными бортами стран коалиции, прежде всего американскими, британскими и турецкими. Что будет с этой отлаженной, многомиллиардной схемой международной наркоторговли? Турция всеми правдами и неправдами пытается зацепится за возможность остаться в аэропорту Кабула, "обеспечивая его безопасность". Ещё месяц назад Эрдоган заявлял, что вопрос решён и турки продолжат выполнять международные обязательства в регионе. Хотя уже тогда было понятно, что в очень скором времени Афганистан падёт к ногам талибов. Турки отдавали себе отчёт, какие великолепные перспективы открываются у них, контролируй они единственную международную воздушную гавань в стране, управляемую террористической организацией.

Контроль над воздушным мостом, контроль над экспортной торговлей Афганистана, главными товарами которого является героин и мак-сырец. Терять такую возможность турки не хотят и сейчас различными способами пытаются заручиться дружбой талибов. Не думаю, что партнёрам Турции, прежде всего Великобритании и Пакистану, хочется отдать все сливки туркам. И в ближайшее время мы увидим бульдожью схватку за право быть "первым другом талибов". Смогут концессионеры договориться между собой и с "Талибаном"? Мяч на его стороне, Кабул будет ждать самого выгодного предложения.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.

Авторы Герман Куликовский