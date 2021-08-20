Охота на гражданских: Какие казни готовят талибы для брошенных союзников США За что радикалы убивают местных жителей, военных, иностранцев и политиков в Афганистане и Пакистане и почему такие казни оправданы "Талибаном", читайте в материале Лайфа. 19 августа, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

Народ Афганистана, брошенный западными союзниками, ждёт расправы боевиков, казней и террора. Новостное агентство The Intercept, ссылаясь на источники в Пентагоне, уже огорошило мир известием о том, что талибы захватили американские устройства HIIDE — портативные гаджеты для идентификации личности, в которых находится база афганцев, сотрудничавших с США. Речь идёт о биографических данных, адресах и биометрии — отпечатках пальцев, рисунке сетчатки глаз. Разумеется, информация была зашифрована, но взлом — дело времени. И мир, затаив дыхание, ждёт, что будут делать дальше талибы. Прощать предателей (с точки зрения "Талибана"*, все, кто сотрудничал с оккупантами, — предатели) здесь не принято, несмотря на заявления об амнистии. Что в таком случае будет с десятками тысяч человек? С сотрудниками аппарата президента, переводчиками, техниками, медиками, обслугой? Это почти 18 тысяч человек, которые готовы хоть сейчас уехать из страны.

Убийства военных и союзников Запада

В интервью талибы уверяют, что не будут казнить гражданских специалистов, но на деле происходит иное: в конце июля 2021 года талибы убили военного переводчика Сохаила Парадиса, который сотрудничал с Армией США на протяжении 16 месяцев. Машину молодого человека боевики остановили на блокпосту, Парадиса вытащили из неё и тут же отрезали ему голову. Они целенаправленно охотились за переводчиком — несколько недель он получал письма с угрозами.

А месяцем ранее, 16 июня, пришла информация о том, что боевики казнили 22 бойцов спецназа Афганской армии, которые сложили оружие и попытались сдаться. Под истеричные крики одного из командиров "Талибана" спецназовцев расстреляли из автоматов и пулемёта. Видео расстрела уже опубликовало агентство CNN. Это случилось в городе Давлатабад провинции Фарьяб, неподалёку от границы с Туркменистаном. Спецназовцы попали в окружение, расстреляли весь боезапас и откликнулись на призывы талибов сдаться.

Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

15 августа талибы захватили Кабул и объявили амнистию всем государственным служащим. А уже через три дня, 18 августа, в Кандагаре на местном стадионе были публично казнены четверо местных полевых командиров, которые не поддержали их.

Вышедший в отставку морской пехотинец из Британии Джеймс Глэнси опубликовал в своём блоге фото, на котором он находится в окружении афганских военных. По его утверждению, никого из них уже нет в живых — талибы казнили их.

Можно вспомнить и 2007 год, когда на видеорынках Пакистана появилась запись на DVD-диске, на которой 12-летний подросток хладнокровно убивал полевого командира Гулама Наби, связанного с талибами и воевавшего против американцев. В чём он провинился перед талибами, неясно. Скорее всего, его обвинили в предательстве. Под крики "Аллах акбар!" лежащего на земле Наби зарезали, словно овечку. Запись длилась две минуты и являлась явным средством устрашения. На последних кадрах мальчик показывал зрителям отрезанную голову Наби. И это — тоже "Талибан".

Казни мирного населения

За что можно лишиться жизни? "Талибан" грозит смертью женщинам, осмелившимся показаться в публичном месте с открытым лицом, смертной казнью наказывают за одно только подозрение в богохульстве.

Законы талибов жестоки. Мужчину могут бить палками за то, что у него хранится фотография европейской певицы или актрисы, это считается преступлением против морали. Казнить женщину могут за отказ выходить замуж, за попытку отстоять свои права, за выход из дома без сопровождения мужчины, за то, что обратилась к мужчине-врачу. Агентство Fox News сообщает, что в городе Талукан талибы застрелили женщину только за то, что она появилась в публичном месте без паранджи.

За прелюбодеяние забивают камнями до смерти. Казнят за колдовство, за вероотступничество. До прихода в Афганистан США талибы делали это на стадионе Кабула прилюдно. Часто в казнях принимают участие дети и подростки.

В июле 2011 года в уезде Геришк провинции Гильменд талибы казнили мальчика, которому было только восемь лет. Вся вина ребёнка заключалась в том, что его отец, офицер полиции, отказался сотрудничать с "Талибаном". Боевики сначала похитили мальчика с местного базара, а потом повесили.

Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

В 2019 году в Афганистане в деревне Кемчунг провинции Парван талибы казнили женщину, якобы уличённую в прелюбодеянии. Ей выстрелили в затылок. Казнь происходила на глазах у мужчин всей деревни. Губернатор провинции Абдул Базир Саланги назвал талибов "преступниками и жестокими зверями", которых следует предать суду. Он рассказал, что женщина стала заложницей обстоятельств. С ней по очереди вступили в интимные отношения два талиба. Они не смогли её поделить и решили убить, чтобы никому не было обидно. Казнь произошла недалеко от Кабула, но правительство промолчало. По сути, казнь была сигналом — влияние "Талибана" уже тогда распространялось далеко за пределы подконтрольных ему территорий.

После взятия Ганзи талибы казнили тех людей, кто ранее выкладывал в Интернет кадры сжигания тел убитых боевиков "Талибана". Журналисты уже прозвали это "резнёй в Ганзи".

Теракты

В 2003 году талибы совершили два теракта, в 2004-м — четыре, в 2005-м — 21. В 2006 году было совершено 189 терактов, в которых погибло 492 мирных жителя, ещё 177 человек были убиты на дорогах или казнены — забиты камнями, повешены, расстреляны.

В 2007 году талибы активизировались. Крупные теракты были совершены в Полицейской академии в Кабуле, где погибло 35 человек, в Пули-Хумри талиб-смертник взорвал себя в толпе людей, приветствовавших группу депутатов парламента страны. Было убито 68 человек, среди которых оказалось шесть парламентариев. Погиб бывший министр торговли Афганистана Сейед Каземи.

В 2008 году в Кандагаре талиб-смертник взорвал себя в толпе зрителей на собачьих боях. Погибло 80 человек. Следующий взрыв прозвучал в Кабуле 7 июля 2008 года — было убито 40 и ранено 140 человек.

Казни иностранцев и политиков

В 2010 году в афганской провинции Бадахшан талибы убили женщин-медиков из гуманитарной организации International Assistance Mission. Они напали на миссию утром; две женщины пытались сбежать от них на машине, но боевики забросали её гранатами. Остальных сотрудников миссии боевики выстроили в шеренгу и расстреляли, методически переходя от одного человека к другому. Выжить удалось только водителю, который встал на колени и всё время читал Коран. По словам самих боевиков, они сочли, что британка Карен Вуд, шесть американок, немка-переводчица и два афганца — шпионы и христианские миссионеры.

Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

А политические убийства, которые выдаются за месть отступникам, проводят при помощи отрезания головы на камеру. Показательно, чтобы все боялись. Случается, что талибы казнят взяточников и бандитов, чтобы привлечь на свою сторону мирное население и пополнить свои ряды, но основная цель террора — это укрепление власти.

Скандальным преступлением пакистанских талибов стало убийство министра по делам меньшинств Шахбаза Бхатти. 1 марта 2011 года его убили средь бела дня, раскидали брошюры движений "Талибан" и Аль-Каида[1] и скрылись. Вся вина министра-христианина заключалась в том, что он назвал местный закон о богохульстве зловещим.

Дело об убийстве министра стало известно благодаря другому делу против женщины-христианки Ассии Биби. Ассия была обвинена в богохульстве. Дело было вот в чём — женщины работали в поле, Ассия Биби принесла им воды, но некоторые отказались её пить, мотивируя это тем, что христианка — нечистая. Биби возразила, что христиане ничуть не хуже мусульман. Эти слова и привели её на эшафот.

За её поддержку был убит не только Шахбаз Бхатти, но и губернатор штата Пенджаб Салман Тасир, а убийство было признано газаватом — войной против неверных. Больше никто не осмеливался критиковать закон.

Тремя годами ранее в Афганистане произошёл идентичный случай: там повесили журналиста, который всего лишь написал в статье, что пророк Мухаммед "не принимал во внимание права женщин".

[1] Аль Каида — запрещённая в России террористическая организация. * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Александр Лаврентьев