Призраки в парандже: Что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь В годы своего пребывания у власти "Талибан" установил для всех женщин страны одни из самых строгих ограничений в мире, но теперь его представители обещают пойти на компромиссы в женском вопросе. 17 августа, 21:40 Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

После возвращения талибов из горных районов и захвата ими Кабула прошло уже несколько дней. Пока весь мир гадает, как будут развиваться события. Будут ли талибы способны на компромиссы или это всё те же непримиримые радикалы? В то время как руководство движения молчит, громкие заявления делают спикеры. Они уже успели пообещать, что будут уважать женщин, разрешат им работать, учиться и даже появляться на ТВ! Однако пока не все спешат верить их словам, поскольку запреты для женщин при талибах были, пожалуй, самыми строгими в мире.

Что было запрещено женщинам при талибах

В 1996 году "Талибан"* овладел Кабулом и завершил подчинение Афганистана. С этого момента по всей стране стали вводиться строгие порядки, которые в наибольшей степени затронули именно городское женское население.

Женщинам было запрещено работать. При выходе из дома они должны были надевать бурку, покрывающую не только всё тело, но и полностью закрывающую лицо. Выходить из дома без сопровождения мужа или близкого родственника мужского пола категорически запрещалось. Женщинам нельзя было пользоваться общественным транспортом для мужчин и посещать бани. Кроме того, им запрещалось получать образование. Они также лишились права получать медицинскую помощь.

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За выполнением всех этих требований следила религиозная полиция, подчинявшаяся Министерству по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Наказанию подлежали не только нарушительницы. Любой врач, портной или продавец, оказавший услуги одинокой женщине, подлежал тюремному наказанию или порке. Наказывался также и муж (брат, отец, сын) нарушительницы, позволивший ей в одиночку выйти из дома.

Почему талибы запретили женщинам работать

К моменту прихода талибов к власти женщины составляли четверть от общего числа госслужащих и около 90% от общего числа учителей. Запрет объяснялся тем, что в большинстве учреждений женщины работают бок о бок с мужчинами, что просто возмутительно с точки зрения талибов. Кроме того, женщине вообще необязательно работать, для этого есть муж.

В итоге всем женщинам под страхом наказания было запрещено возвращаться на работу. Поначалу талибы даже выплачивали компенсацию в размере пяти долларов в месяц всем сидевшим дома. Но потом то ли деньги стали заканчиваться, то ли просто передумали. В любом случае даже эту незначительную компенсацию платить перестали.

Почему талибы запрещали женщинам лечиться

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Во всём Афганистане было разрешено работать только нескольким десяткам женщин. Речь шла о медицинском персонале. Де-юре талибы не запрещали женщинам получать медицинскую помощь. Де-факто этот запрет существовал и строго соблюдался. "Талибан" категорически запретил женщинам обращаться за помощью к врачам-мужчинам, поскольку на приёме доктор оставался один на один с женщиной, видел её без бурки и должен был прикасаться к её телу по врачебной необходимости.

Вдобавок все больницы в стране были общего профиля — для женщин и для мужчин. А талибы запретили женщинам посещать и эти заведения. В итоге на весь Афганистан осталась только одна женская больница в Кабуле, где работало около 50 женщин-медиков.

Но и для них обычная дорога на работу превратилась в непростой квест. В сопровождении мужа они должны были сесть в специальный женский автобус (они ходили редко и нерегулярно), затем муж должен был встретить женщину на автобусной остановке и проводить до работы. Потом аналогичным образом встретить с работы и проводить домой.

В результате из-за множества ограничений персонал больницы вынужден был жить в ней посменно. Несколько недель жила одна смена, потом на несколько недель заселялась другая. Женщины из богатых семей обходили этот запрет, уезжая лечиться в соседний Пакистан.

Почему талибы запрещали женщинам выходить из дома

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Одним из самых строгих был запрет на выход из дома. Ни одна девушка старше восьми лет не имела права появляться на улице без сопровождения мужа или близкого родственника мужского пола. Религиозная полиция патрулировала людные места и сразу же хватала одиноких женщин. В лучшем случае нарушительницу могли наказать прямо на месте, несколько раз ударив плетью. В худшем — отдать под суд. В этом случае наказание было более тяжёлым: несколько десятков ударов плетью. Наказывался также и муж или отвечавший за неё близкий родственник мужского пола.

В сельской местности в силу ряда особенностей контроль за этим запретом практически не осуществлялся. А вот жизнь в городах создавала немало сложностей. Горожанки фактически сидели под домашним арестом. В довершении всего талибы запретили женщинам выходить на балконы и рекомендовали не подходить к окнам. Позднее по их приказу все владельцы домов должны были заделать или затонировать окна на первых этажах зданий, чтобы проходившие по улице мужчины ненароком не увидели женщину.

Все девушки старше восьми лет обязаны были носить бурку на улице. Эта одежда полностью скрывает всё тело: ноги, руки, голову, лицо. Им также запрещалось пользоваться общественным транспортом, за исключением специальных женских автобусов, ходивших редко и нерегулярно. Под полным запретом была косметика. Известен случай, когда талибы отрубили женщине половину пальца на ноге только за то, что она сделала педикюр.

Позднее добавились новые запреты. Например, женщинам даже в сопровождении мужей нельзя было громко разговаривать на улице, чтобы их голос не услышали другие прохожие и у них не зародилось греховных помыслов. Талибы также взялись переименовывать все объекты на карте, в названиях которых встречалось слово "женский".

Сами талибы утверждали, что все эти запреты служат исключительно для защиты женщин. Эксперты, в свою очередь, видели в практиках радикалов наиболее экстремальные интерпретации двух неписаных кодексов поведения: пуштунвалай (традиционный уклад пуштунов, согласно которому женщина имеет существенно меньше прав, чем мужчина) и пурда (практика женского затворничества, распространённая в ряде исламских регионов Индии и Пакистана).

Почему женщинам запрещали мыться

Женщинам также запретили посещать хаммамы и другие общественные бани, несмотря на то что они были женскими. Впрочем, в этом вопросе у мужчин и женщин оказались равные права, поскольку в последние годы талибов у власти мужские бани тоже были закрыты.

Запрет был обоснован тем, что публичное обнажение в любых обстоятельствах является в высшей степени непристойным. Формально соблюдать гигиенические процедуры никто не запрещал, однако во многих городах не было водопровода или он не работал, поэтому бани зачастую были единственным местом, где можно было помыться.

Почему талибы запрещали женщинам учиться

Запрет на получение женщинами образования был заявлен талибами как временный. Они утверждали, что в целом не запрещают женщинам учиться, но в данный момент все имеющиеся программы учат плохим и ненужным вещам. Когда-нибудь в будущем они обещали разработать правильную учебную программу для девушек и построить специальные женские школы, а пока им предложили сидеть дома.

Как уже говорилось, до прихода талибов большую часть учителей в Афганистане составляли женщины. После запрета на работу большинство школ просто закрылось, поэтому мальчики также лишились относительно доступного образования. Но они хотя бы могли учиться в медресе. За пять лет пребывания талибов у власти никаких попыток вернуть женское образование ими предпринято не было.

Что ждёт женщин при талибах

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Сейчас различные представители движения заверяют западные СМИ, что жёстких ограничений для женщин при талибах не будет. Максимум — стандартные исламские нормы, принятые во многих странах. Безоговорочно доверять этим словам не стоит. И не только потому, что спикеры являются мелкими фигурами, в то время как реальные лидеры талибов хранят молчание. Дело в том, что значительная часть запретов времён владычества "Талибана" — это доведённые до крайности, но всё же прочно укоренённые в пуштунском обществе практики. В 90-е годы талибы — выходцы из самых глубинных пуштунских племен — даже не понимали, почему к ним привязалась вся мировая общественность, ведь с их точки зрения ничего предосудительного они не делали, у них в племенах так жили всегда.

Но если в пуштунских деревнях сам распорядок жизни выстроен так, что нарушить эти строгие предписания проблематично, то в городах жизнь с подобным укладом просто невыносима. В деревне женщине негде работать, кроме как в поле вместе с мужем. Ей не надо пользоваться общественным транспортом и так далее. В деревне живут огромными семьями. Если супруг умрёт, на вдове чаще всего женится один из его братьев. В городах живут более современными семьями. Нередко случалось так, что супруг или отец женщины умирал и она не могла выйти на улицу. Близких мужчин просто не было, а появление без них — преступление. Такая женщина не могла сходить даже в магазин, не нарушив закон. Но даже если украдкой удалось бы туда добраться, продажа ей любых товаров тоже была нарушением закона. Фактически она была обречена на смерть.

Теперь талибы уверяют, что они изменились и более широко смотрят на женский вопрос. Правда, не стоит забывать, что ещё несколько лет назад, когда они находились в подполье, террористы время от времени взрывали женские школы в Афганистане. Так что вполне вероятно, что афганским городам придётся второй раз за четверть века перекраивать свою жизнь и приспосабливаться к племенным нравам пуштунов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Евгений Антонюк