СМИ: "Талибан" упразднил министерство по делам женщин в Афганистане
Вместо этого ведомства появился орган, существовавший с 1996 по 2001 год и вызывавший критику у жителей страны.
Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue
Радикальное движение "Талибан"* упразднило в Афганистане министерство по делам женщин, сообщает агентство Khaama Press. Оно заменено министерством призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.
Отмечается, что боевики уже поменяли вывеску на здании ведомства. Помимо прочего, работать в нём разрешено исключительно мужчинам.
Орган "Полиция нравов" уже работал в Афганистане с 1996 по 2001 год, когда талибы были у власти. Он вызывал недовольство у жителей страны, ведь выполнял репрессивно-карательные функции.
Прошёл месяц с того момента, как талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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