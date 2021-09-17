СМИ: "Талибан" упразднил министерство по делам женщин в Афганистане

Радикальное движение "Талибан"* упразднило в Афганистане министерство по делам женщин, сообщает агентство Khaama Press. Оно заменено министерством призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Отмечается, что боевики уже поменяли вывеску на здании ведомства. Помимо прочего, работать в нём разрешено исключительно мужчинам.

Орган "Полиция нравов" уже работал в Афганистане с 1996 по 2001 год, когда талибы были у власти. Он вызывал недовольство у жителей страны, ведь выполнял репрессивно-карательные функции.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.