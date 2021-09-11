Посол РФ сообщил об отсутствии предпосылок к улучшению жизни в Афганистане при талибах
По словам Дмитрия Жирнова, отношение населения к новой власти подрывают усугубляющиеся социальные и экономические проблемы.
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На данный момент предпосылок к тому, что жизнь в Афганистане под руководством "Талибана"* будет улучшаться, нет. Так считает посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Страна вошла в новый этап: фактическая власть сменилась, этой власти здесь альтернативы нет. Но перед этой властью стоят очень серьёзные объективные проблемы. Говорить о том, что здесь всё будет безоблачно, всё будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Жирнов добавил, что пока всё идёт к тому, что социальные и экономические неурядицы в Афганистане будут усугубляться.
Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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