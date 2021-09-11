Посол РФ сообщил об отсутствии предпосылок к улучшению жизни в Афганистане при талибах

На данный момент предпосылок к тому, что жизнь в Афганистане под руководством "Талибана"* будет улучшаться, нет. Так считает посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Страна вошла в новый этап: фактическая власть сменилась, этой власти здесь альтернативы нет. Но перед этой властью стоят очень серьёзные объективные проблемы. Говорить о том, что здесь всё будет безоблачно, всё будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Жирнов добавил, что пока всё идёт к тому, что социальные и экономические неурядицы в Афганистане будут усугубляться.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.