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Посол РФ сообщил об отсутствии предпосылок к улучшению жизни в Афганистане при талибах

По словам Дмитрия Жирнова, отношение населения к новой власти подрывают усугубляющиеся социальные и экономические проблемы.

11 сентября, 18:32
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue

На данный момент предпосылок к тому, что жизнь в Афганистане под руководством "Талибана"* будет улучшаться, нет. Так считает посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Страна вошла в новый этап: фактическая власть сменилась, этой власти здесь альтернативы нет. Но перед этой властью стоят очень серьёзные объективные проблемы. Говорить о том, что здесь всё будет безоблачно, всё будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Жирнов добавил, что пока всё идёт к тому, что социальные и экономические неурядицы в Афганистане будут усугубляться.

"Должны рожать и воспитывать детей": Талибы отказались принимать женщин в Правительство Афганистана

"Должны рожать и воспитывать детей": Талибы отказались принимать женщин в Правительство Афганистана

Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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