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Талибы начали наступление на Кабул

Отмечается, что лидеры движения, находящиеся в данный момент в столице Катара, призывают боевиков воздержаться от насилия во время захвата.

15 августа, 08:15
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана. По данным МВД, радикалы захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. В то же время администрация президента страны утверждает, что город не подвергался нападению и ситуация находится под контролем.

"Обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет", — цитирует заявление афганских властей телеканал "Аль-Арабия".

При этом движение тоже выпустило официальное заявление. В нём лидеры "Талибана", находящиеся в данный момент в столице Катара, призывают боевиков воздержаться от насилия во время захвата. По их словам, жители, которые хотят покинуть Афганистан, могут уехать по безопасным дорогам. Также они призвали женщин укрыться в безопасных районах города.

В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала

В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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