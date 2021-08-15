Талибы начали наступление на Кабул

Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана. По данным МВД, радикалы захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. В то же время администрация президента страны утверждает, что город не подвергался нападению и ситуация находится под контролем.

"Обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет", — цитирует заявление афганских властей телеканал "Аль-Арабия".

При этом движение тоже выпустило официальное заявление. В нём лидеры "Талибана", находящиеся в данный момент в столице Катара, призывают боевиков воздержаться от насилия во время захвата. По их словам, жители, которые хотят покинуть Афганистан, могут уехать по безопасным дорогам. Также они призвали женщин укрыться в безопасных районах города.