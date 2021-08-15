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В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала

В столице Афганистана находится по меньшей мере 10 000 американских граждан.

15 августа, 07:46

Фото © ТАСС / АР / Gulabuddin Amiri

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения "Талибан"* не захватывать Кабул, пока американские дипломаты и афганские сотрудники не будут эвакуированы из города. Об этом сообщило издание The NY Times.

На территории Кабула находится минимум 10 000 американских граждан. Детали эвакуации неизвестны, как и то, получится ли у США успешно организовать её до начала штурма города. В ответ на призыв талибы потребовали прекращения авиаударов со стороны американских ВВС. Официальной реакции Вашингтона на предложение пока не последовало.

Началась эвакуация сотрудников Посольства США в Кабуле

Началась эвакуация сотрудников Посольства США в Кабуле

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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