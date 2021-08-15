В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения "Талибан"* не захватывать Кабул, пока американские дипломаты и афганские сотрудники не будут эвакуированы из города. Об этом сообщило издание The NY Times.

На территории Кабула находится минимум 10 000 американских граждан. Детали эвакуации неизвестны, как и то, получится ли у США успешно организовать её до начала штурма города. В ответ на призыв талибы потребовали прекращения авиаударов со стороны американских ВВС. Официальной реакции Вашингтона на предложение пока не последовало.