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Началась эвакуация сотрудников Посольства США в Кабуле

Талибы обещали не допускать нападений на иностранных дипломатов и не создавать проблемы для граничащих с республикой стран, однако эти слова ничем не подкреплены.

15 августа, 04:34
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/50611604236/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">soldiersmediacenter</a></p>

Фото © flickr / soldiersmediacenter

Соединённые Штаты начали эвакуировать сотрудников своего посольства в столице Афганистана на фоне приближения к Кабулу боевиков движения "Талибан"*. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

"Большинство сотрудников готовы уехать... посольство продолжает работать", — сказал собеседник агентства. По его словам, пока дипмиссию покидает "небольшая группа людей".

Американские СМИ ранее отмечали, что в посольстве в итоге останется лишь небольшое число "ключевых сотрудников", которые ответственны за принятие решений. Ещё там предстоит задержаться техническим работникам, которые занимаются уничтожением информации с компьютеров.

Движение "Талибан" заверяло, что не позволит террористам использовать территорию Афганистана для действий против других стран. А также гарантировало безопасность для иностранных дипломатов, однако одно за другим государства вывозят своих граждан из Кабула. Так, по данным Telegraph, за последние дни число сотрудников дипмиссии Великобритании в Афганистане было сокращено с полутысячи до нескольких десятков.

Группа афганских военных сбежала от талибов в Узбекистан

Группа афганских военных сбежала от талибов в Узбекистан

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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