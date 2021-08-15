Началась эвакуация сотрудников Посольства США в Кабуле
Талибы обещали не допускать нападений на иностранных дипломатов и не создавать проблемы для граничащих с республикой стран, однако эти слова ничем не подкреплены.
Фото © flickr / soldiersmediacenter
Соединённые Штаты начали эвакуировать сотрудников своего посольства в столице Афганистана на фоне приближения к Кабулу боевиков движения "Талибан"*. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
"Большинство сотрудников готовы уехать... посольство продолжает работать", — сказал собеседник агентства. По его словам, пока дипмиссию покидает "небольшая группа людей".
Американские СМИ ранее отмечали, что в посольстве в итоге останется лишь небольшое число "ключевых сотрудников", которые ответственны за принятие решений. Ещё там предстоит задержаться техническим работникам, которые занимаются уничтожением информации с компьютеров.
Движение "Талибан" заверяло, что не позволит террористам использовать территорию Афганистана для действий против других стран. А также гарантировало безопасность для иностранных дипломатов, однако одно за другим государства вывозят своих граждан из Кабула. Так, по данным Telegraph, за последние дни число сотрудников дипмиссии Великобритании в Афганистане было сокращено с полутысячи до нескольких десятков.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0