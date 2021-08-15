Группа афганских военных сбежала от талибов в Узбекистан

Границу с Узбекистаном на фоне продвижения "Талибана"* пересекла группа из 84 военных правительственных сил Афганистана. Как сообщили в МИД Узбекистана, они попросили помощи.

"14 августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ", — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что афганские военные сопротивления не оказывали. Наоборот, они попросили помощи. Трём раненым был необходим осмотр медиков. Беженцев приняли, накормили и организовали их временное размещение.

"В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", — добавили в МИД Узбекистана.