Группа афганских военных сбежала от талибов в Узбекистан
Граница двух республик находится примерно в 50 километрах от города Мазари-Шариф, который накануне заняли представители радикального движения.
Фото © EPA / ТАСС
Границу с Узбекистаном на фоне продвижения "Талибана"* пересекла группа из 84 военных правительственных сил Афганистана. Как сообщили в МИД Узбекистана, они попросили помощи.
"14 августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ", — говорится в сообщении ведомства.
Там рассказали, что афганские военные сопротивления не оказывали. Наоборот, они попросили помощи. Трём раненым был необходим осмотр медиков. Беженцев приняли, накормили и организовали их временное размещение.
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"В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", — добавили в МИД Узбекистана.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда
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