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"Оружие массового поражения": Елена Воробей высмеяла Ольгу Бузову

Юмористка так отреагировала на новость об участии блогерши-певицы в белорусском телепроекте.

15 августа, 03:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/vorobei_elena/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vorobei_elena</a></p>

Фото © Instagram / vorobei_elena

Российская певица Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства. Такое мнение высказала юмористка Елена Воробей. Так она отреагировала на новость о том, что Бузова попала в жюри белорусского телепроекта "Х-фактор".

"И за что такое моим землякам? Моё субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства!" — написала шутливую фразу Воробей в "Инстаграме" и добавила, что синглы "активной девушки" захватывают всё новые и новые территории.

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Ранее Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой". Многие подписчики оценили её экстравагантный образ, но были и те, кто удивился такому выбору и в целом участию звезды в белорусском музыкальном шоу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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