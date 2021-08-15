"Оружие массового поражения": Елена Воробей высмеяла Ольгу Бузову
Юмористка так отреагировала на новость об участии блогерши-певицы в белорусском телепроекте.
Фото © Instagram / vorobei_elena
Российская певица Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства. Такое мнение высказала юмористка Елена Воробей. Так она отреагировала на новость о том, что Бузова попала в жюри белорусского телепроекта "Х-фактор".
"И за что такое моим землякам? Моё субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства!" — написала шутливую фразу Воробей в "Инстаграме" и добавила, что синглы "активной девушки" захватывают всё новые и новые территории.
Ранее Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой". Многие подписчики оценили её экстравагантный образ, но были и те, кто удивился такому выбору и в целом участию звезды в белорусском музыкальном шоу.
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