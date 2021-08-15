Российская певица Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства. Такое мнение высказала юмористка Елена Воробей. Так она отреагировала на новость о том, что Бузова попала в жюри белорусского телепроекта "Х-фактор".

"И за что такое моим землякам? Моё субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства!" — написала шутливую фразу Воробей в "Инстаграме" и добавила, что синглы "активной девушки" захватывают всё новые и новые территории.