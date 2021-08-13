Охлобыстин прокомментировал участие Бузовой в спектакле МХАТа им. Горького

Участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького наверняка будут обсуждать ещё долго, тем более что театр продлил контракт со звездой. Эпатажный артист Иван Охлобыстин призвал не быть критичными к начинающей актрисе, сообщает сайт kp.ru. Актёр признался, что не понимает, почему на Бузову обрушилось столько негатива после её выхода на театральную сцену.

"Все говорят "плохо, плохо". Ну, может, и плохо. Но интересно поэкспериментировать", — сказал Охлобыстин.

Он заметил, что народ в России не очень театральный, что касается и жителей столицы. По мнению актёра, людям нужны интересные зрелища. Охлобыстин подчеркнул, что вряд ли выступление Бузовой в театре "станет опасной тенденцией", так как артистка скоро "просто выйдет по возрастному признаку".

"А если она неожиданно раскроется в театре, то, может, мы обретём великую актрису. Иногда Господь так плетёт нити судьбы", — предположил артист.