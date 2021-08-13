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Охлобыстин прокомментировал участие Бузовой в спектакле МХАТа им. Горького

По мнению артиста, если телеведущая "неожиданно раскроется в театре", то общество может обрести великую актрису.

13 августа, 18:26
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького наверняка будут обсуждать ещё долго, тем более что театр продлил контракт со звездой. Эпатажный артист Иван Охлобыстин призвал не быть критичными к начинающей актрисе, сообщает сайт kp.ru. Актёр признался, что не понимает, почему на Бузову обрушилось столько негатива после её выхода на театральную сцену.

"Все говорят "плохо, плохо". Ну, может, и плохо. Но интересно поэкспериментировать", — сказал Охлобыстин.

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Он заметил, что народ в России не очень театральный, что касается и жителей столицы. По мнению актёра, людям нужны интересные зрелища. Охлобыстин подчеркнул, что вряд ли выступление Бузовой в театре "станет опасной тенденцией", так как артистка скоро "просто выйдет по возрастному признаку".

"А если она неожиданно раскроется в театре, то, может, мы обретём великую актрису. Иногда Господь так плетёт нити судьбы", — предположил артист.

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Ранее стало известно о переносе показов спектакля о Сталине во МХАТе имени Горького с Ольгой Бузовой, которые были запланированы на сентябрь. Такое решение в театре объяснили в том числе политическими соображениями, а также необходимостью "докрутить какие-то вещи" в постановке.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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