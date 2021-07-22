"Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Дальше посмотрим. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Потому что Бузова - шум будет стоять с утра до вечера. Все будут пытаться топтаться на этой теме", – сказал он, беседуя с ТАСС.