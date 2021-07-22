"Шум будет стоять": Спектакль с Бузовой во МХАТе решили временно не показывать
Такое решение в театре объяснили в том числе политическими соображениями, а также необходимостью "докрутить какие-то вещи" в постановке.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Показы спектакля о Сталине во МХАТ им. Горького с Ольгой Бузовой, запланированные на сентябрь, перенесут. Об этом сообщил заместитель художественного руководителя театра Захар Прилепин.
"Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Дальше посмотрим. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Потому что Бузова - шум будет стоять с утра до вечера. Все будут пытаться топтаться на этой теме", – сказал он, беседуя с ТАСС.
Прилепин также признал, что в спектакле необходимо "докрутить кое-какие вещи", которые с художественной точки зрения кажутся ему не вполне оправданными.
"Там лёгкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я всё это не приемлю. Я к этому строго отношусь", - сказал Прилепин.
Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она хвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.
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