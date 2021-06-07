"Очень звонкая пощёчина Дорониной": Соседов рассказал, какую проблему вскрыло приглашение Бузовой во МХАТ
Критик задался вопросом, каким образом в театр попал худрук Эдуард Бояков и знает ли об участии телеведущей в спектакле актриса Татьяна Доронина.
Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Своим участием в спектакле МХАТа телеведущая Ольга Бузова вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Таким мнением с Лайфом поделился музыкальный критик Сергей Соседов.
"Здесь Бузова вскрывает проблему самоуправства этих новых непонятных выскочек по типу [художественного руководителя МХАТа] Боякова. Кто их ставит, кто их крышует, почему эти люди, которые ничего из себя не представляют, позволяют себе самоуправствовать в государственном театре и творить беспредел. Вот что вскрывает Бузова, сама того не ведая. Кто отвечает за утверждение на руководящих постах этих странных людей?" — задался вопросом Соседов.
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Критик объяснил, что Бузова, в отличие от Боякова, что-то из себя представляет. Но больше всего вопросов к президенту МХАТа, актрисе Татьяне Дорониной: знает ли она о происходящем и спрашивал ли её кто-либо об участии Бузовой в спектакле, отметил Соседов.
"Я думаю, имя Бузовой Доронина не знает вообще в принципе. И вот эта великая женщина и её мнение оказались никому не нужными. И вот теперь в её театре играет Бузова. Большего оскорбления Татьяне Васильевне даже нанести невозможно. Это очень звонкая пощёчина Дорониной от недостойного человека Боякова", — посетовал критик.
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О том, что Бузова появится на сцене МХАТа имени Горького, звезда сообщила сама в соцсетях. По её словам, в постановке "Чудесный грузин" она будет "играть и петь". Как уточняется на сайте театра, данный спектакль поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.
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