Своим участием в спектакле МХАТа телеведущая Ольга Бузова вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Таким мнением с Лайфом поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

"Здесь Бузова вскрывает проблему самоуправства этих новых непонятных выскочек по типу [художественного руководителя МХАТа] Боякова. Кто их ставит, кто их крышует, почему эти люди, которые ничего из себя не представляют, позволяют себе самоуправствовать в государственном театре и творить беспредел. Вот что вскрывает Бузова, сама того не ведая. Кто отвечает за утверждение на руководящих постах этих странных людей?" — задался вопросом Соседов.

Критик объяснил, что Бузова, в отличие от Боякова, что-то из себя представляет. Но больше всего вопросов к президенту МХАТа, актрисе Татьяне Дорониной: знает ли она о происходящем и спрашивал ли её кто-либо об участии Бузовой в спектакле, отметил Соседов.

"Я думаю, имя Бузовой Доронина не знает вообще в принципе. И вот эта великая женщина и её мнение оказались никому не нужными. И вот теперь в её театре играет Бузова. Большего оскорбления Татьяне Васильевне даже нанести невозможно. Это очень звонкая пощёчина Дорониной от недостойного человека Боякова", — посетовал критик.