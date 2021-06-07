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"Очень звонкая пощёчина Дорониной": Соседов рассказал, какую проблему вскрыло приглашение Бузовой во МХАТ

Критик задался вопросом, каким образом в театр попал худрук Эдуард Бояков и знает ли об участии телеведущей в спектакле актриса Татьяна Доронина.

7 июня, 13:04
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Своим участием в спектакле МХАТа телеведущая Ольга Бузова вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Таким мнением с Лайфом поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

"Здесь Бузова вскрывает проблему самоуправства этих новых непонятных выскочек по типу [художественного руководителя МХАТа] Боякова. Кто их ставит, кто их крышует, почему эти люди, которые ничего из себя не представляют, позволяют себе самоуправствовать в государственном театре и творить беспредел. Вот что вскрывает Бузова, сама того не ведая. Кто отвечает за утверждение на руководящих постах этих странных людей?" — задался вопросом Соседов.

"Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она — всё вместе": Худрук МХАТа рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина

"Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она — всё вместе": Худрук МХАТа рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина

Критик объяснил, что Бузова, в отличие от Боякова, что-то из себя представляет. Но больше всего вопросов к президенту МХАТа, актрисе Татьяне Дорониной: знает ли она о происходящем и спрашивал ли её кто-либо об участии Бузовой в спектакле, отметил Соседов.

"Я думаю, имя Бузовой Доронина не знает вообще в принципе. И вот эта великая женщина и её мнение оказались никому не нужными. И вот теперь в её театре играет Бузова. Большего оскорбления Татьяне Васильевне даже нанести невозможно. Это очень звонкая пощёчина Дорониной от недостойного человека Боякова", — посетовал критик.

"Позор для театра": Кинокритик назвал роль проститутки в спектакле про Сталина привычной для Бузовой

"Позор для театра": Кинокритик назвал роль проститутки в спектакле про Сталина привычной для Бузовой

О том, что Бузова появится на сцене МХАТа имени Горького, звезда сообщила сама в соцсетях. По её словам, в постановке "Чудесный грузин" она будет "играть и петь". Как уточняется на сайте театра, данный спектакль поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.

Стало известно, сколько Бузова получит за роль в спектакле про Сталина

Стало известно, сколько Бузова получит за роль в спектакле про Сталина

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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