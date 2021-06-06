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Бузова сыграет в спектакле МХАТа про молодого Сталина

Авторы постановки обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива.

6 июня, 14:57
<p>Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева</p>

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

В постановке МХАТа "Чудесный грузин" сыграет актриса и телеведущая Ольга Бузова. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького… Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня", — поделилась с подписчиками артистка.

Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.

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"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватное поведение Бузовой возмутило зрителей на концерте в Волгограде

Ранее Ольга Бузова заявила, что будет судьёй на Евро-2020. При этом она заметила, что её форма будет такой же яркой, как и новая жизнь.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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