Бузова сыграет в спектакле МХАТа про молодого Сталина

В постановке МХАТа "Чудесный грузин" сыграет актриса и телеведущая Ольга Бузова. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького… Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня", — поделилась с подписчиками артистка.

Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.