Пилот Red Bull Перес выиграл Гран-при Азербайджана, Мазепин стал 14-м

Гран-при Азербайджана — шестой этап чемпионата мира "Формулы-1" — завершился победой мексиканского пилота Red Bull Серхио Переса. Соревнования прошли на городской трассе в Баку.

Для Переса победа стала второй в карьере. Первая была одержана 31-летним гонщиком в декабре 2020 года, когда он ещё выступал за Racing Point.

Второе место на трассе в Баку занял четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель на Aston Martin. Третьим стал француз Пьер Гасли, представляющий Alpha Tauri.

Россиянин Никита Мазепин из команды Haas финишировал 14-м. Этот результат стал для дебютанта "Формулы-1" лучшим в карьере.

За четыре круга до финиша с трассы сошёл лидировавший на тот момент Макс Ферстаппен. У голландского пилота Red Bull лопнула шина, и он врезался в заграждение.

Гонка была остановлена красными флагами, и все пилоты вернулись на пит-лейн. После того как стюарды убрали обломки болида Ферстаппена, гонка возобновилась, гонщики стартовали с места.

Занимавшего первое место Переса сразу же начал атаковать семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. В одном из поворотов британец ошибся и откатился в конец пелотона. В итоге он финишировал лишь 15-м.

В общем зачёте Ферстаппен сохранил лидерство, имея 105 очков. Вторым идёт Хэмилтон (101 балл), на третье место поднялся Перес (69). У Мазепина пока набранных очков нет.