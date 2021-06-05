Российский пилот "Формулы-2" Шварцман выиграл первую гонку Гран-при Азербайджана

Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", стал победителем первой спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана.

Стоит подчеркнуть, что для него это стало первой победой в этом сезоне. На втором месте расположился британец Дэниэл Тиктум, а третьим стал Гуаньюй Чжоу.