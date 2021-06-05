Российский пилот "Формулы-2" Шварцман выиграл первую гонку Гран-при Азербайджана
Кроме того, он показал самый быстрый круг. В тройку также вошли представители Британии и Китая.
Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", стал победителем первой спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана.
Стоит подчеркнуть, что для него это стало первой победой в этом сезоне. На втором месте расположился британец Дэниэл Тиктум, а третьим стал Гуаньюй Чжоу.
Отметим, что вторая гонка в Азербайджане пройдёт сегодня вечером.
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