Российский пилот "Формулы-2" Шварцман выиграл первую гонку Гран-при Азербайджана

Кроме того, он показал самый быстрый круг. В тройку также вошли представители Британии и Китая.

Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", стал победителем первой спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана.

Стоит подчеркнуть, что для него это стало первой победой в этом сезоне. На втором месте расположился британец Дэниэл Тиктум, а третьим стал Гуаньюй Чжоу.