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Российский пилот "Формулы-2" Шварцман выиграл первую гонку Гран-при Азербайджана

Кроме того, он показал самый быстрый круг. В тройку также вошли представители Британии и Китая.

5 июня, 09:48

Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, который выступает в чемпионате "Формулы-2", стал победителем первой спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана.

Стоит подчеркнуть, что для него это стало первой победой в этом сезоне. На втором месте расположился британец Дэниэл Тиктум, а третьим стал Гуаньюй Чжоу.

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Отметим, что вторая гонка в Азербайджане пройдёт сегодня вечером.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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