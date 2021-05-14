Не только финал ЛЧ: Турцию лишили этапа "Формулы-1" из-за коронавируса
Ранее стало известно, что решающий матч Лиги чемпионов пройдёт не в Стамбуле, а в Порту.
Фото © F1.com
Этап чемпионата "Формулы-1" в Турции отменён, а запланированные ранее гонки пройдут в Австрии. Об этом сообщается на официальном сайте королевских гонок.
"Мы все с нетерпением ждали участия в гонках в Турции, но действующие ограничения на поездки означают, что мы не сможем приехать туда в июне", — заявил президент "Формулы-1" Стефано Доменикали.
Фото © F1.com
В результате немного изменится календарь сезона. Так, Гран-при Франции пройдёт на неделю раньше, чем планировалось, — 18–20 июня, а после состоятся два подряд этапа в Австрии.
Ранее стало известно, что УЕФА принял решение перенести финал футбольной Лиги чемпионов из Стамбула в Порту из-за ситуации с коронавирусом в Турции.
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